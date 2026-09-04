MTL Lamezia Terme: “rifiuti abbandonati in vico Tribunale, a pagare sono i cittadini perbene”

“Ancora una segnalazione dei cittadini. Ancora rifiuti abbandonati indiscriminatamente sul territorio comunale. Questa volta siamo a Vico Tribunale, nel cuore del centro storico di Nicastro, dove i residenti denunciano l’ennesima situazione di degrado e continui episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti. Un fenomeno che non nasce oggi, ma che soprattutto nelle ultime settimane si è sensibilmente aggravato, con episodi sempre più frequenti che stanno esasperando i cittadini. La domanda è semplice: com’è possibile che tutto questo continui a ripetersi praticamente indisturbato? Non basta più parlare dell’inciviltà di chi sporca, che certamente esiste e va condannata. Qui c’è un problema evidente: episodi del genere continuano a verificarsi senza che si riesca a porre un freno concreto al fenomeno“. È quanto dichiarato da MTL Lamezia Terme attraverso una nota stampa.

“E a pagarne le conseguenze sono soprattutto i cittadini perbene di questa città: quelli che rispettano le regole, pagano le tasse e hanno il sacrosanto diritto di vivere in una città pulita e decorosa. Cittadini che meritano rispetto e che questa Amministrazione, evidentemente, non riesce a tutelare adeguatamente. Il paradosso è sotto gli occhi di tutti: chi rispetta le regole continua a subire, mentre chi sporca e abbandona rifiuti sembra poter agire indisturbato. E quando una situazione del genere continua a ripetersi, il messaggio che arriva ai cittadini è devastante: chi rispetta le regole viene lasciato a fare i conti con il degrado, mentre gli incivili sembrano godere di una sostanziale impunità.

Non è compito nostro, in qualità di movimento territoriale, fornire suggerimenti amministrativi o spiegare a chi governa quali strumenti utilizzare. Il nostro compito è stare sul territorio, ascoltare i cittadini, raccogliere le loro segnalazioni e denunciare anche pubblicamente ciò che non funziona.

Al sindaco Mario Murone e all’Amministrazione Comunale spetta amministrare e risolvere i problemi. Quindi risolvano questo problema.

Perché se il meccanismo diventa semplicemente quello per cui l’incivile abbandona e l’operatore raccoglie, per poi magari ritrovarsi pochi giorni dopo esattamente nella stessa situazione, quale messaggio educativo e culturale sta trasmettendo questa Amministrazione alla città? È questo l’aspetto che consideriamo più grave.

I cittadini non chiedono favori: chiedono semplicemente che vengano rispettati i loro diritti e tutelato il territorio nel quale vivono e per il quale pagano regolarmente le tasse. Governare significa assumersi responsabilità e produrre risultati. A Vico Tribunale, oggi, il risultato è davanti agli occhi di tutti: i cittadini perbene rispettano le regole e pagano le tasse, mentre gli incivili continuano ad abbandonare rifiuti praticamente indisturbati“, conclude MTL Lamezia Terme.