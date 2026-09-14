“Movimento Zero Stelle”, il messaggio di Beppe Grillo che riapre il confronto con il M5S di Conte

Il ritorno di Beppe Grillo sulla scena politica si apre con un nuovo attacco al Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Il fondatore dei Cinque Stelle ha scelto una formula breve ma dal forte impatto simbolico per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’evoluzione del partito nato dalla sua esperienza politica. Sul suo stato di WhatsApp Grillo ha infatti inserito la frase “Movimento Zero Stelle”, tre parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione e che vengono lette come una critica netta nei confronti dell’attuale linea del Movimento e della leadership di Conte.

L’attesa per il ritorno pubblico di Beppe Grillo nel podcast di Fedez

Il messaggio pubblicato su WhatsApp assume un peso ancora maggiore perché arriva alla vigilia di un appuntamento che potrebbe riportare Beppe Grillo al centro della comunicazione politica nazionale. Lunedì 21 settembre, infatti, il fondatore del M5S sarà ospite di “Pulp”, il podcast condotto da Fedez, tornando così a parlare pubblicamente dopo un periodo di maggiore distanza dalla scena politica quotidiana. La scelta del format non appare casuale: Grillo punta su uno spazio lontano dai tradizionali luoghi della politica, ma capace di raggiungere un pubblico molto ampio attraverso il linguaggio dei podcast e della comunicazione digitale. L’intervento potrebbe quindi rappresentare un momento importante per chiarire il suo rapporto con il Movimento e con l’attuale leadership di Giuseppe Conte.