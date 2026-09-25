Movimento 5 Stelle, Tridico e Baldino aprono la Summer School pentastellata in Calabria

“È iniziata oggi a Diamante, in Calabria, la tre giorni della Summer School del Network Giovani del Movimento 5 Stelle, un’iniziativa organizzata insieme al gruppo The Left al Parlamento europeo e alla Scuola di formazione del Movimento 5 Stelle. Sono cento i giovani attivisti arrivati da tutta Italia per confrontarsi con accademici e personalità del mondo della cultura e dell’informazione, tra cui Stefano Fassina, Luca Telese, Pino Arlacchi e Andrea Roventini.

Al centro delle discussioni ci saranno i grandi temi della transizione globale e delle trasformazioni economiche, in un periodo di grandi turbolenze e profonde ingiustizie. La tre giorni si concluderà domenica con l’intervento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, interverranno anche i Presidenti di Regione Sardegna e Campania Alessandra Todde e Roberto Fico. L’entusiasmo e la partecipazione di questi giovani sono contagiosi e rappresentano per noi uno stimolo a fare di più. Sono ragazze e ragazzi che chiedono di poter costruire il proprio futuro e che si confrontano con le conseguenze di scelte politiche del governo Meloni che rischiano di compromettere le loro prospettive: dall’aumento delle risorse destinate al riarmo al progressivo definanziamento del mondo della scuola.

Senza istruzione non c’è futuro, senza investimenti nella scuola e nell’università il nostro Paese rischia di diventare sempre più una terra da cui partire, anziché un luogo in cui costruire la propria vita e realizzare le proprie aspirazioni. Anche per questa ragione abbiamo scelto la Calabria come luogo della prima edizione di questo importante momento di confronto. I giovani non devono essere destinatari delle decisioni sul loro futuro: devono poter contribuire a determinarlo e avere gli strumenti per scegliere, costruire e realizzare il proprio domani”, così in una nota congiunta Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.