Mountain bike, la Pineta di Siano esalta la 2ª XC: 57 atleti in gara e quattro titoli agli Swattati Team Catanzaro

È stata una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e della valorizzazione del territorio quella vissuta alla Pineta di Siano, dove si è disputata la 2ª XC Pineta Siano, gara di mountain bike organizzata dall’ASD Swattati Team Catanzaro. La manifestazione ha confermato la crescita dell’appuntamento nel panorama ciclistico regionale, richiamando numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse zone della Calabria, con una partecipazione arrivata anche dalla lontana Pavia, segnale della capacità dell’evento di superare i confini provinciali.

Sono stati 57 gli atleti partenti, un numero che colloca la gara tra gli appuntamenti con la maggiore partecipazione della stagione ciclistica calabrese. A conquistare la vittoria assoluta è stato Rosario Graziano dello Stregone Volante, autore del miglior tempo con 1h07’38”. Alle sue spalle si sono classificati Salvatore Arena della Medma Bike 24, staccato di +2’18”, e Francesco Tramontana della Rosarno Cycling, arrivato a +2’51”.

I successi di categoria e il poker degli Swattati Team Catanzaro

La competizione ha premiato i migliori interpreti delle diverse categorie, con risultati importanti anche per gli atleti di casa. Gli Swattati Team Catanzaro hanno infatti conquistato quattro titoli di categoria, confermando il valore del lavoro svolto dalla società nella promozione della mountain bike e nella crescita del movimento sportivo locale.

Nelle singole categorie si sono imposti Pasquale Romeo della Dhelios Bike Team tra gli Allievi, Antonio Le Pera degli Swattati Team Catanzaro negli Elite Sport, Francesco Tramontana della Rosarno Cycling nei Master 1, Carmelo Cutellè della Medma Bike 24 nei Master 2, Rosario Graziano dello Stregone Volante nei Master 3 e Salvatore Arena della Medma Bike 24 nei Master 4. A completare il quadro dei vincitori sono stati Antonino Casali della Dhelios Bike Team nei Master 5, Giuseppe Cerra, Salvatore Marinaro e Alberto Marino degli Swattati Team Catanzaro rispettivamente nelle categorie Master 6, Master 7 e Master 8.

Un percorso tecnico tra single track e natura

La gara si è sviluppata lungo un tracciato particolarmente tecnico all’interno della Pineta di Siano, caratterizzato da numerosi single track che hanno richiesto agli atleti grande capacità di guida, controllo della bicicletta e una buona preparazione fisica. Il percorso, arricchito da diversi tratti impegnativi e da un significativo dislivello, ha messo alla prova resistenza e abilità dei partecipanti, offrendo al pubblico una competizione spettacolare.

A favorire lo spettacolo sono state anche le condizioni ambientali particolarmente favorevoli, con un clima ideale e un fondo compatto e performante grazie alla pioggia caduta nei giorni precedenti. Fondamentale è stato il lavoro degli addetti alla manutenzione dei sentieri dello Swattati Team Catanzaro, insieme alla collaborazione di Calabria Verde, che ha contribuito alla preparazione e alla cura dell’area. La manifestazione si è svolta regolarmente, senza incidenti né particolari contrattempi.

Lembo: “Questa gara rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo”

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente degli Swattati Team Catanzaro, Simone Lembo, che ha voluto ringraziare atleti, organizzatori e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Per il presidente, la XC Pineta Siano rappresenta non soltanto un evento sportivo, ma anche un progetto più ampio di valorizzazione del territorio e di coinvolgimento della comunità.

“Voglio ringraziare innanzitutto tutti gli atleti che hanno partecipato alla gara e gli ospiti che li hanno accompagnati. Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri tesserati: a quelli che hanno gareggiato, distinguendosi sul tracciato, e a quelli che, pur non partecipando alla competizione, hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per aiutare nell’organizzazione”.

Lembo ha poi evidenziato il contributo della UISP e dell’Amministrazione comunale nel percorso organizzativo della manifestazione: “Ringrazio la famiglia UISP Calabria per il prezioso supporto nell’organizzazione e nel cronometraggio della gara e il Comune della Città di Catanzaro per l’impegno e il sostegno ricevuti. Questa gara rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo: nel Parco Li Comuni abbiamo in programma tante altre iniziative e, a breve, partiremo con la Scuola di Avviamento alla Mountain Bike dedicata a bambini e ragazzi”.

UISP e Comune di Catanzaro: lo sport come strumento di aggregazione

Alla manifestazione era presente anche il presidente del Comitato Territoriale UISP Catanzaro, Francesco Cutruzzulà, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli Swattati Team Catanzaro sul territorio e il valore della promozione della pratica sportiva attraverso iniziative capaci di coinvolgere associazioni, cittadini e appassionati.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore allo Sport Antonio Battaglia, che ha ringraziato gli Swattati Team Catanzaro “per l’impegno che da anni mette nella promozione del ciclismo e dello sport in generale” e per la capacità di portare il nome di Catanzaro sui campi di gara in tutta Italia. L’assessore ha inoltre evidenziato il valore dello sport come strumento di benessere fisico e aggregazione sociale, richiamando il recente patto di collaborazione che vedrà l’associazione impegnata nella cura e nella custodia di una parte del Parco Li Comuni.

Colosimo: “Sport e natura sono un binomio perfetto per promuovere il territorio”

Presente alla giornata anche l’Assessora all’Ambiente Irene Colosimo, che ha ringraziato gli Swattati Team e tutte le società partecipanti per il contributo alla valorizzazione degli spazi verdi cittadini. La riapertura del Parco Li Comuni e gli eventi organizzati nei giorni precedenti hanno rappresentato, secondo l’assessora, un’importante occasione per riportare attenzione su un’area naturale strategica per Catanzaro.

“La riapertura del Parco Li Comuni e i tre giorni di eventi che si sono susseguiti, culminati con questa gara, rappresentano un’importante occasione per valorizzare gli spazi verdi della nostra città. Sport e natura sono un binomio perfetto per promuovere il territorio e credo fortemente nella collaborazione tra il Comune e le associazioni sportive e, più in generale, tra l’Amministrazione e il mondo associativo”.

La mountain bike come progetto per il futuro di Catanzaro

La 2ª XC Pineta Siano si inserisce quindi in un percorso più ampio portato avanti dagli Swattati Team Catanzaro, che punta a trasformare la mountain bike in uno strumento di promozione sportiva, aggregazione e conoscenza del territorio. Il progetto legato al Parco Li Comuni guarda già ai prossimi appuntamenti, a partire dalla nuova Scuola di Avviamento alla Mountain Bike per bambini e ragazzi, destinata a portare all’interno del parco attività formative rivolte alle nuove generazioni. Una prospettiva che unisce sempre più strettamente sport, ambiente, giovani e valorizzazione del territorio, con la Pineta di Siano pronta a diventare uno dei punti di riferimento per le attività outdoor della città di Catanzaro.