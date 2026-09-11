Morte Bonino, il ricordo di Meloni: “storie lontane, ma ne ho sempre riconosciuto il ruolo”

Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rende omaggio a Emma Bonino, morta a 78 anni, ricordandone il peso nella storia politica italiana nonostante la profonda distanza che ha caratterizzato i rispettivi percorsi, le idee e le sensibilità. Il messaggio della premier arriva sui social dopo la notizia della scomparsa della storica leader radicale e mette in evidenza proprio questo aspetto: due storie politiche molto lontane, ma il riconoscimento del ruolo che Bonino ha avuto per decenni nella vita pubblica nazionale. Un cordoglio istituzionale ma anche politico, nel quale Meloni sottolinea la determinazione con cui Emma Bonino ha portato avanti le proprie convinzioni nel corso della sua lunga esperienza pubblica.

“Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana”

“Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio”. Così sui social, il premier Giorgia Meloni, dopo la notizia della scomparsa di Emma Bonino.