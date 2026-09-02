Montegiordano, il 4 settembre la seconda edizione di “MAltoMARE Beer Fest” | INFO

Destagionalizzare, questa è la parola d’ordine dell’esecutivo comunale guidato dal sindaco Rocco Introcaso. Che sta investendo da anni risorse ed energie, per favorire questo importante settore trainante per l’economia del “Paese dei Centenari“, dove l’aria pulita e l’ambiente salubre sono elisir di lunga vita. L’estate nella ridente cittadina turistico- balneare jonica si allunga, grazie alle temperature calde, al nuovo lungomare, al mare limpido e cristallino, alla rinomata Bandiera blu, ad un borgo accogliente e affascinante ricco di storia, cultura, gastronomia e tradizioni.

Tutti “ingredienti” di un paniere di offerte, che stanno dando man forte e valorizzando sempre più, il turismo cittadino. In tal senso, dopo i vari appuntamenti promossi dal Palazzo di città da giugno ad agosto, peraltro assai partecipati, Settembre inizia con l’evento “MAltoMARE Beer Fest” giunto alla sua Seconda Edizione, che terrà compagnia a residenti e vacanzieri venerdì e sabato prossimo.

Organizzato dal Comune in collaborazione con il Comitato “Borgo Eventi” presieduto da Giovanni La Sala, dalla locale “Associazione Sostenibilità” diretta dal presidente Carmelo Mundo e la partecipazione dell’Unione dei Comuni dell’Alto jonio guidata dallo stesso primo cittadino montegiordanese Rocco Introcaso e della Proloco “Giardini Alto jonio” capeggiata dalla presidentessa Carmen Franco, la due giorni ospitata in piazza Falcone e Borsellino sul romantico e caratteristico litorale jonico, oggetto di completo restyling da parte dell’esecutivo Introcaso, sarà un mix di musica, food, beverage e tanto divertimento.

Si parte venerdì 4 alle ore 21, con l’apertura degli stand e la partecipazione straordinaria del principe dei cantori della musica popolare calabrese, Ciccio Nucera accompagnato sul palco dalla band “Canti e musiche del Sud“, che farà ascoltare i bravi che lo hanno reso famoso e fatto conoscere ed apprezzare in tutta la nostra regione e nel resto d’Italia, nonché all’estero, dove ha tenuto diversi concerti, promuovendo le melodie Made in Calabria.

Dopo la sua esibizione, spazio alla dance music. In consolle ci sarà il noto deejay “Speedy” che mixerà le hit più ballate dagli anni 70 ad oggi. Ma non finisce qui, perché ad intrattenere i graditi ospiti, ci sarà anche il Karaoke live del maestro Roberto Pirrone. Sabato 5 Settembre il gran finale, sempre a partire dalle ore 21, con il gruppo di musica popolare “L’ Aria i Terranova“, che farà danzare grandi e piccini con i brani più conosciuti dell’appennino Calabro- Lucano. Per tutti saranno a disposizione specialità culinarie, prodotti tipici e fiumi di birra.

Il sindaco Rocco Introcaso, il suo vicario con delega al Turismo e Spettacolo Francesco Bomparola, e l’assessore Emanuela Laschera, unitamente all’intera amministrazione comunale e al presidente del Comitato Giovanni La Sala, hanno colto l’occasione per invitare tutti sulla costa montegiordanese, per vivere insieme un week end di gioia e spensieratezza, con suoni popolari, pietanze gustose e tanta allegria. Da non perdere.