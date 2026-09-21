Montallegro ricorda il giudice Livatino: un incontro per custodire la memoria e la legalità

Il “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS” annuncia un importante appuntamento incentrato sulla figura del Giudice Rosario Angelo Livatino. L’incontro, dal titolo “Nel ricordo del Giudice Rosario Angelo Livatino”, si terrà sabato 3 ottobre alle ore 19:00 presso l’Aula Multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro. Al centro dell’iniziativa ci sarà il racconto del Prof. Giuseppe Palilla, compagno di scuola del giudice e presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, che condividerà i propri ricordi. La ricostruzione del contesto storico sarà curata dall’Avv. Diego Guadagnino, noto studioso e scrittore, mentre il magistrato Dott. Francesco Provenzano offrirà una riflessione sulla giustizia e il Prof. Vito Salvaggio affronterà l’importanza di promuovere la legalità tra gli studenti.

A moderare l’incontro sarà l’attore, poeta e presidente del circolo Giuseppe Iatì, il quale dichiara: “come Circolo Culturale abbiamo il dovere di onorare il Giudice Rosario Livatino. Insieme a lui va ricordato il magistrato Antonino Saetta, ucciso con il figlio Stefano il 25 settembre di due anni prima. Questo incontro si inserisce nel nostro costante impegno nel promuovere la cultura della legalità, con l’obiettivo di continuare a custodire e trasmettere quei valori che questi grandi uomini ci hanno lasciato“.