Montalbano Elicona, controlli sulle strade collinari: scatta il limite di 20 km/h per la pavimentazione deteriorata

La Città Metropolitana di Messina intensifica i controlli sulle strade collinari e dispone un giro di vite sulla velocità lungo la S.P. 110 Montalbanese. A seguito di un monitoraggio tecnico che ha evidenziato marcati cedimenti della pavimentazione, è stato istituito il limite massimo di 20 km/h in tre distinti segmenti dell’arteria, considerati ad alto rischio per la tenuta di strada dei veicoli. Le limitazioni riguardano brevi tratte distribuite lungo il tracciato, specificamente dal km 5+750 al km 5+850, dal km 6+650 al km 6+750 e dal km 9+250 al km 9+350, valide in entrambi i sensi di marcia.

Trattandosi di un collegamento viario strategico per il comprensorio di Montalbano Elicona, le autorità raccomandano la massima prudenza ai conducenti. La misura, operativa da subito con la posa dei cartelli di segnalazione, rimarrà attiva fino alla messa in sicurezza definitiva dei tratti interessati.