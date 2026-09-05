Monsignor Renna dimesso dall’ospedale San Marco: inizia la convalescenza dell’arcivescovo di Catania

L’arcivescovo di Catania Luigi Renna è stato dimesso dall’ospedale San Marco dopo l’intervento maxillo-facciale al quale era stato sottoposto due giorni prima. A renderlo noto è stata l’Arcidiocesi di Catania, attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social. Il presule ha lasciato la struttura sanitaria dopo il periodo di ricovero seguito all’operazione, iniziando ora la fase di convalescenza necessaria per il pieno recupero e per il graduale ritorno alle attività pastorali. La notizia è stata accolta con attenzione dalla comunità ecclesiale catanese, che nei giorni scorsi aveva seguito con apprensione le condizioni dell’arcivescovo, accompagnandolo con messaggi di vicinanza e preghiera.

Il ringraziamento di monsignor Renna ai medici e al personale sanitario

Dopo la dimissione, monsignor Luigi Renna ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a quanti lo hanno assistito durante il ricovero e l’intervento. “Ringrazio – afferma nel post monsignor Renna – il direttore generale dottor Santonocito per l’accoglienza, il primario del reparto professor Alberto Bianchi, il suo collaboratore professore Crimi, l’anestesista dottor Calabrese, la dottoressa Aurite, tutto il personale del reparto maxillo-facciale e della sala operatoria, il carissimo cappellano don Orazio Catarraso”. Un messaggio rivolto all’équipe medica e infermieristica dell’ospedale San Marco di Catania, che ha seguito l’arcivescovo durante il percorso chirurgico e assistenziale.

“Ringrazio quanti di voi mi hanno sostenuto con affetto e preghiera”

Nel suo messaggio, l’arcivescovo ha espresso gratitudine anche alle tante persone che gli sono state vicine durante il periodo di difficoltà. “Ringrazio quanti di voi mi hanno sostenuto con affetto e preghiera”, ha scritto monsignor Renna, sottolineando il valore della vicinanza ricevuta dalla comunità. Un sostegno che, per l’arcivescovo di Catania, ha rappresentato un importante accompagnamento spirituale durante la fase del ricovero e dell’intervento.

La convalescenza prima del ritorno alle attività pastorali

Dopo le dimissioni dall’ospedale, per monsignor Renna inizierà ora un periodo di riposo e recupero. “Ora – osserva l’arcivescovo di Catania – è il momento di una convalescenza che mi permetta di ritornare alle attività ministeriali con normalità”. L’arcivescovo ha quindi evidenziato il significato anche spirituale di questo tempo di pausa, interpretandolo come una fase comunque legata alla sua missione pastorale. “Anche quello del riposo e della convalescenza, in verità, è tempo di grazia e di ministero, perché noi siamo sempre noi stessi e fedeli a Dio e ai fratelli, nella salute e nella malattia, come afferma il rito del matrimonio”.

L’appuntamento con la comunità per l’assemblea diocesana del 18 settembre

Nel suo messaggio, monsignor Renna ha infine rivolto uno sguardo ai prossimi impegni della Chiesa catanese, annunciando la sua presenza all’assemblea diocesana prevista per il mese di settembre. “Vi aspetto tutti – conclude monsignor Renna – per l’assemblea diocesana il 18 settembre. Vi abbraccio e vi benedico”. Un segnale di continuità e di vicinanza alla comunità, in attesa del completamento della convalescenza e del ritorno progressivo alle attività ordinarie dell’arcivescovo.