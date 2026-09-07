Mondiali Subbuteo, l’Italia trionfa anche nella prova a squadre: 3 reggini protagonisti | FOTO

Non c’è due senza tre. Anzi, tre su sei. Dopo lo storico podio tutto reggino nell’individuale Under 12, l’Italia si laurea Campione del Mondo a squadre Under 12 alla FISTF World Cup 2026 di Parigi. E a guidare l’assalto azzurro, su sei convocati dal CT Luca Bisio, c’erano proprio loro: i tre ragazzini terribili del Subbuteo Club Reggio Calabria: Marco Averna, Samuele Murabito e Aleksandar Rossitto. Con loro, a completare una Nazionale stellare, Edoardo Mazzilli, Simone Roberto e Lorenzo Buono.

Un trionfo che è la fotografia perfetta del lavoro del club reggino: metà della Nazionale Campione del Mondo è amaranto.

Girone di ferro superato a punteggio pieno

L’Italia era stata inserita nel Gruppo 1 con Belgio e Inghilterra. Missione compiuta: primo posto con 6 punti, 2 vittorie su 2 e qualificazione alla semifinale. Nell’altro girone passava la Spagna a punteggio pieno davanti a Grecia e Francia.

Semifinale: Italia-Grecia 4-0, un monologo.

In semifinale contro la Grecia, l’Italia non ha lasciato scampo. Un 4-0 netto, costruito con quattro vittorie individuali:

Edoardo Mazzilli 2-1 Alex Bogdanidis

Samuele Murabito 3-0 Phillippos Kordantono

Marco Averna 5-1 Dimitris Bogdanidis

Aleksandar Rossitto 4-0 Apollon Dimakeas

Tre punti su quattro portano la firma dei reggini, con Averna e Rossitto devastanti. Dall’altra parte la Spagna batteva il Belgio 3-0. La finale era servita.

Finale: Italia-Spagna 3-1, è delirio azzurro

Finale contro i rivali di sempre, la Spagna. Partita durissima, ma l’Italia la gioca con il cuore. L’unico punto perso è quello di Mazzilli, battuto 0-2 da Antonio Antunez. Poi si scatena l’asse di Reggio Calabria: Marco Averna, fresco Campione del Mondo individuale, replica la finale del giorno prima e batte il finalista mondiale Alvaro Castellano Rodriguez nuovamente con un perentorio 4-1.

Samuele Murabito, terzo al Mondiale individuale, supera Blanca Cruz Gallardo per 3-1. Punto decisivo di Aleksandar Rossitto, l’altro bronzo mondiale, che chiude 1-0 contro Gonzalo Reguera Munoz e fa esplodere la panchina azzurra. Italia 3 – Spagna 1. L’Italia è Campione del Mondo a squadre Under 12.

Da Parigi a Reggio Calabria il filo è diretto: dopo il titolo individuale di Averna e il doppio bronzo di Murabito e Rossitto, arriva il titolo più bello, quello di squadra. E per tre sesti, è un titolo tutto reggino.

Romeo: “Grande soddisfazione per l’oro mondiale di Marco Averna”

“Tantissimi auguri a Marco Averna, campione mondiale di subbuteo. Il giovanissimo reggino ha conquistato il titolo individuale Under 12 alla FISTF World Cup 2026 di Parigi“. Ad affermarlo, in una nota, il consigliere comunale Carmelo Romeo.

“Faccio i miei complimenti a Piero Ielapi, presidente della Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo (FISCT), e ad Antonino Criserà, presidente del “Subbuteo Club Reggio Calabria” – ha affermato Romeo – per il lungo e proficuo percorso avviato in questa disciplina, che ha trovato spazio nella città di Reggio Calabria“.

“A Marco, che ha battuto l’avversario spagnolo in finale – ha aggiunto Romeo – vanno le congratulazioni, poiché sin dall’esordio in una coppa del mondo è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Complimenti anche agli altri due giovanissimi sportivi saliti sul podio, che si è colorato d’amaranto: Samuele Murabito e Aleksandar Rossitto, anche loro del “Subbuteo Club Reggio Calabria”, giunti terzi classificati a pari merito“.

“Negli anni passati – ha concluso il consigliere – l’Amministrazione comunale ha cercato di valorizzare il subbuteo, ospitando tra l’altro ben due edizioni del torneo nazionale “Guerin Subbuteo”, che si sono svolte nella città dello Stretto e che hanno certamente rappresentato una spinta ulteriore per la crescita e nuovi stimoli per la disciplina“.