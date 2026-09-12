Modica-Reggina, i convocati di Marchionni: Guida out, c’è Jallow

L’allenatore della Reggina Marco Marchionni ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida di Modica di domani pomeriggio alle ore 15. Nell’elenco non figura, oltre ai vari Baldan, Pellicanò, Palmieri e Franchini, neanche Guida, valutato fino all’ultimo dal tecnico, che alla fine ha deciso di non rischiarlo. C’è invece Jallow e anche Porcino. Curiosità per le scelte dell’allenatore, soprattutto davanti: da capire se la coppia sarà Alma-Reis o Marchionni si inventerà altro (Rotulo più avanti con l’inserimento di Rossetti in mezzo o l’utilizzo di almeno uno tra Jallow e Magrassi).

Portieri:

Lagonigro

Madia

Difensori:

De Mori

Fazio

Girasole D.

Girasole R.

Lancini

Runza

Centrocampisti:

Abonckelet

Acquadro

Baggi

Laaribi

Macrì

Porcino

Rossetti

Rotulo

Specker

Toscano

Attaccanti: