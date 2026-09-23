Misterbianco, la Polizia Locale si riunisce per il futuro della sicurezza urbana: confronto nazionale su DDL 1903, IA e nuove sfide

La Polizia Locale torna protagonista a Misterbianco con una giornata di confronto dedicata alle principali sfide che interessano oggi il comparto della sicurezza urbana e le attività degli operatori sul territorio. L’appuntamento, promosso da “OPL – Il Fuori Coro”, con la collaborazione di Dicap-SULPUM si terrà lunedì 28 settembre 2026 presso l’Auditorium “Nelson Mandela” della Città di Misterbianco, con il patrocinio della Città di Misterbianco e l’alto patrocinio del Presidente della Regione Siciliana.

Una giornata che punta a mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, rappresentanti politici, comandanti di Polizia Locale, magistrati, professionisti e operatori del settore, per affrontare questioni concrete che riguardano quotidianamente il lavoro della Polizia Locale e il rapporto tra sicurezza, territorio e cittadini.

Tra gli appuntamenti centrali della giornata ci sarà il confronto sul riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale, con riferimento al DDL 1903. Ad aprire i lavori saranno l’On. Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, l’On. Marco Falcone, Euro Deputato, Sen. Andrea De Priamo, l’On. Augusta Montaruli, relatrice alla Camera del DDL 1903 e il Dott. Giuseppe Marco Corsaro, Sindaco di Misterbianco. A moderare sarà Franco Notarrigo, delegato ai rapporti istituzionali di “OPL – Il Fuori Coro”, interverranno i rappresentanti nazionali degli Organismi di P.L. Cav. Prof. Antonio Barbato, Francesco Lazzari, dott.ssa Miriam Palumbo, Maria Di Buono ved. Liguori, dott. Enzo Comina, dott. Massimiliano Mancini, dott. Giuseppe Piccione, dott. Giansandro Caldara, dott. Giuseppe Gemellaro, dott. Giuseppe Sanfilippo. Il programma affronterà inoltre alcuni dei temi più delicati e attuali per gli operatori.

Si parlerà di interventi di polizia giudiziaria nell’ambito dell’omicidio stradale e della guida in stato di ebbrezza o alterazione, con la relazione del Dott. Giovanni Oliva, Comandante della Polizia Locale di Mascalucia, e l’intervento conclusivo della Dott.ssa Valentina Antonuccio, Sostituta Procuratrice della Repubblica di Catania. Il confronto sarà moderato dall’Avv.ta Santina Caffo, Vice Comandante della Polizia Locale di Misterbianco e Coordinatrice nazionale Donne “OPL”. Ampio spazio anche alla tecnologia applicata alla sicurezza, con un focus su intelligenza artificiale, videosorveglianza, GDPR e prevenzione dei fenomeni criminali.

Relatore sarà il Dott. Giuseppe Vecchio, Comandante della Polizia Locale di Benevento, con l’intervento del Dott. Pietro Pisciotta della Polizia Locale di Trapani e la moderazione del Dott. Marco Agostini, Comandante della Polizia Locale di Venezia. Un altro momento sarà dedicato al controllo delle attività commerciali, sia in sede fissa sia su area pubblica, degli esercizi pubblici e del relativo regime sanzionatorio.

A relazionare sarà l’Avv.ta Santina Caffo, Vice Comandante della Polizia Locale di Misterbianco e Coordinatrice nazionale Donne “OPL”con l’intervento della Dott.ssa Maria Teresa Castano, Comandante della Polizia Locale di Capo d’Orlando, e la moderazione del Dott. Alfio Licciardello, Comandante della Polizia Locale di Acireale.

Chiuderà il programma un tema di forte rilevanza sociale: la tutela degli animali, il contrasto al randagismo e le sanzioni contro il maltrattamento. Relatore sarà l’Avv. Orazio Vecchio, Comandante della Polizia Locale di Riposto, affiancato dal Dott. Michelangelo Privitera, Direttore U.O.C. I.U.V. dell’ASP 3 di Catania. Modera il Dott. Gaetano Campisi, Comandante della Polizia Locale di Enna.

Un confronto che guarda al futuro

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto concreto sul ruolo che la Polizia Locale è chiamata a svolgere in una società in continua trasformazione: dalla sicurezza stradale alla prevenzione dei fenomeni criminali, dalla digitalizzazione alla disciplina delle attività commerciali, fino alla tutela degli animali.

Particolare attenzione sarà riservata al tema del riordino dell’ordinamento della Polizia Locale, oggi al centro del dibattito istituzionale, e alle prospettive di evoluzione delle competenze e delle funzioni degli operatori. La presenza di rappresentanti istituzionali nazionali, europarlamentari e amministratori locali, insieme a comandanti, magistrati e professionisti del settore, conferma la volontà di fare di Misterbianco un luogo di confronto aperto sulle prospettive della Polizia Locale e sulle esigenze dei territori. L’appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre 2026 all’Auditorium “Nelson Mandela” di Misterbianco.