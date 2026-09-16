Misterbianco, al via i lavori per il Nodo Montepalma: nuova rotatoria e viabilità più sicura

Domani, giovedì 17 settembre alle ore 10, l’Amministrazione comunale consegnerà i lavori di risanamento viario del Nodo Montepalma nel Distretto commerciale di Misterbianco. In cantiere la realizzazione del collegamento tra via Bologna e via Marshall attraverso una nuova rotatoria, con l’obiettivo di ammodernare viabilità, sicurezza e collegamenti con il quartiere Montepalma, il centro fieristico e la rete stradale extraurbana.

L’intervento avrà un valore di 1,5 milioni di euro, fondi ottenuti dal Comune nell’ambito dell’Avviso dell’Assessorato regionale alle Attività produttive per l’ammodernamento delle Aree artigianali e produttive siciliane. Alla consegna del cantiere saranno presenti il sindaco Marco Corsaro, i componenti dell’Amministrazione comunale, i tecnici dell’ente e dell’impresa esecutrice dell’opera.