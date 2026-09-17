Misterbianco, 1,5 milioni per il Distretto commerciale: al via la riqualificazione del Nodo Montepalma

Un investimento da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione del Distretto commerciale di Misterbianco. Oggi, con la consegna dei lavori, prende il via l’intervento voluto dall’Amministrazione comunale che interesserà l’area compresa tra via Bologna e via Marshall, alle porte del quartiere Montepalma, con il completamento dell’apertura di via Bologna e la realizzazione di un nuovo collegamento viario attraverso una rotatoria. “Stiamo mantenendo l’impegno al pieno rilancio del nostro Distretto commerciale – ha affermato il sindaco Marco Corsaro – realizzando una nuova infrastruttura al servizio di cittadini, imprese e operatori economici. L’intervento sul Nodo Montepalma nasce da una progettazione portata avanti dal Comune e trasforma le risorse ottenute dalla Regione in un’opera che renderà più funzionale l’intera area e accompagnerà la crescita di un comparto centrale per l’economia della città”.

“Abbiamo aperto una stagione di investimenti – ha sottolineato il sindaco Corsaro – che sta interessando la viabilità e le infrastrutture di Misterbianco, attingendo appieno a risorse regionali, nazionali e comunali. Ringraziamo il Governo Schifani e l’assessore regionale Edy Tamajo per l’attenzione riservata alla nostra città, il vicesindaco Santo Tirendi per il lavoro portato avanti sul fronte delle infrastrutture e gli uffici comunali per l’attività tecnica e amministrativa che ha accompagnato l’intero percorso. Il nuovo Nodo Montepalma è un altro tassello del progetto di crescita e riqualificazione del Distretto commerciale di Misterbianco”, ha concluso Corsaro.