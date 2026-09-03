Missione Italia-Taiwan, il senatore Minasi porta la Calabria al vertice con il presidente Lai Ching-te

Si sta svolgendo con esiti molto positivi a Taiwan l’importante missione istituzionale che vede la partecipazione del senatore della Lega Tilde Minasi. La missione, guidata dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, coinvolge la delegazione parlamentare italiana più numerosa e trasversale mai recatasi sull’isola. L’iniziativa si inserisce nelle attività del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan e mira a consolidare i rapporti bilaterali in una fase geopolitica complessa. L’agenda della delegazione è caratterizzata da impegni di altissimo profilo istituzionale. Tra questi, assume particolare rilievo l’incontro con il Presidente della Repubblica di Cina (Taiwan), Lai Ching-te, affiancato da una serie di colloqui con i vari ministri del governo locale.

Al centro dei dialoghi temi cruciali come la stabilità nello Stretto di Taiwan

Al centro dei dialoghi temi cruciali come la stabilità nello Stretto di Taiwan e la tutela dello status quo, elementi indispensabili per garantire l’equilibrio dell’area Indo-Pacifica e la sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle rotte commerciali internazionali. Sotto il profilo economico e industriale, la missione riveste un’importanza strategica di primo piano. La delegazione, infatti, presenzia all’inaugurazione del padiglione italiano al SEMICON Taiwan, la principale fiera mondiale dedicata all’industria dei semiconduttori, un comparto vitale nel quale Taiwan detiene la leadership assoluta a livello globale. La partecipazione italiana mira ad attrarre investimenti e sviluppare partnership ad alto valore aggiunto, con il fondamentale supporto operativo dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e della Camera di Commercio italiana a Taiwan.

Durante gli incontri, Minasi ha voluto coniugare la diplomazia internazionale con la valorizzazione del proprio territorio

Durante gli incontri, Minasi ha voluto coniugare la diplomazia internazionale con la valorizzazione del proprio territorio. Ha infatti omaggiato le autorità taiwanesi con simboli della Calabria, tra cui una pregiata maschera apotropaica in ceramica di Seminara donata al Presidente Lai Ching-te e il volume “Calabria di Terra e di Mare”, come veicoli di promozione culturale e turistica. “Stiamo partecipando a incontri istituzionali e con aziende di grandissimo livello, molto interessanti per le prospettive di collaborazione tra Italia e Taiwan – racconta il senatore – In questi giorni abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci proficuamente con vari ministri locali e oggi abbiamo visitato il SEMICON, la più grande fiera di semiconduttori al mondo, un settore cruciale per il nostro futuro tecnologico. È stato particolarmente emozionante incontrare il Presidente della Repubblica, Lai Ching-te, al quale ho avuto l’onore di donare una ceramica artigianale di Seminara. Sono fiera – continua – di aver potuto donare un piccolo “pezzo” di Calabria in occasione di un incontro di così alto livello, porto con me con profondo orgoglio la mia “calabresità” nel mondo. Far conoscere la nostra terra, la nostra arte e le nostre bellezze in contesti internazionali così prestigiosi – conclude – è un privilegio e una grande opportunità che sono felicissima di aver potuto vivere”.