Miss Italia, è l’anno delle sportive: una arriva dal volley calabrese

Un tempo Miss Italia era il regno delle aspiranti modelle. Oggi, invece, lo scintillio delle medaglie d’oro e d’argento conquistate nei tornei mondiali ed europei rappresenta un segnale inconfondibile. Sfogliare le schede delle 215 prefinaliste in arrivo domani a Roma significa passare in rassegna una generazione. Sono tutte sportive e diplomate, molte iscritte all’università, ma impegnate anche nel lavoro, non soltanto nei mesi estivi, come hostess, baby sitter, cameriere in bar e ristoranti. Alle Prefinali si sono qualificate dopo i successi ottenuti nei 383 eventi svoltisi nelle piazze dei Comuni italiani, dove spesso sono state premiate dagli stessi sindaci.

Le Prefinali, con la formula delle audizioni, si svolgeranno nel Palazzo dello Spettacolo. La commissione tecnica che valuterà le ragazze è così composta:

Giorgio Squarcia , autore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo, oltre che autore del nuovo format di Miss Italia.

, autore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo, oltre che autore del nuovo format di Miss Italia. Giorgia Vitale , agente e manager di artisti, consulente per produzioni televisive e presidente di Agenti Spettacolo Associati.

, agente e manager di artisti, consulente per produzioni televisive e presidente di Agenti Spettacolo Associati. Manuela Metri , attrice, regista teatrale, produttrice e manager di attori, con esperienze professionali tra Italia e Stati Uniti.

, attrice, regista teatrale, produttrice e manager di attori, con esperienze professionali tra Italia e Stati Uniti. Angelo Steamaglia, direttore della fotografia, attivo nel Cinema, nei documentari e nei videoclip musicali, anche per produzioni internazionali.

Dicevamo dello sport. Maria Rachele Italiani, 18 anni, di Rieti, atleta di ginnastica ritmica, ha conquistato nel 2026 quattro medaglie d’oro alla XVI Helioupolis Cup di Atene. Poi ha vinto il titolo di Miss Sport Givova Lazio, proseguendo così il suo cammino di successi.

Due le medaglie d’argento vinte ai Mondiali giovanili e agli Europei di nuoto artistico da Miss Liguria, Sarah Rizea, che vanta una carriera ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Miriam Tommasone, 20 anni, pugile e modella, non ha dimenticato la sconfitta subita ai punti in un torneo Internazionale a Sofia nel 2022 contro colei che diventerà, solo due anni dopo, campionessa olimpica, Imane Khelif. Ora Miriam porta a Roma il titolo di Miss Napoli e la sua determinazione ed il suo coraggio.

Gioca invece a calcio nel Siena, in Serie C, Elisa Vardoni. Dalla Calabria arriva Sara Genova, pallavolista professionista del campionato di Serie B2.

Nelle schede emerge anche la curiosità dei nomi di battesimo, il più diffuso dei quali è Sofia. Nel gruppo delle ragazze calabresi in arrivo domani a Roma, quattro miss portano il nome dell’attrice. Nell’ordine, tra i nomi più diffusi ci sono poi Aurora, Giulia e Sara.

Si chiama invece Cecilia Musitano Guerrero la Prima Miss dell’Anno, titolo assegnatole nel gennaio scorso. Ha una nonna ed una zia celebri, Layla e Alba Rigazzi, le uniche sorelle ad aver conquistato il titolo di Miss Italia, rispettivamente negli anni 1960 e 1965.

Non si può non segnalare, infine, la presenza di due circensi, Nicole Medini e Kimberly Martini, o il caso di due sorelle,

Jenny e Asia Ferino, vincitrici dello stesso titolo, Miss Friuli Venezia Giulia, a tre anni di distanza.