Mirko Munafò riparte dalla Puliservice Volley: “nuova sfida, stesso cuore amaranto”

Dopo aver scritto pagine indelebili nella storia del volley reggino, calabrese e italiano con la Domotek Volley, all’interno dello staff guidato da Antonio Polimeni, Mirko Munafò si mette in gioco con coraggio e orgoglio. Il giovane coach siciliano, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è ufficialmente il nuovo assistant coach della Puliservice Volley, formazione che milita in Serie B2 femminile. Un nuovo capitolo entusiasmante per un tecnico che ha fatto della crescita costante e dello spirito di sacrificio i suoi tratti distintivi.

Munafò è stato un tassello fondamentale della Domotek di Mister Antonio Polimeni, la squadra che ha letteralmente vinto tutto: volo in A2, Coppa Italia e Supercoppa. Il suo ruolo di scoutman e collaboratore tecnico si è rivelato cruciale, non solo per l’analisi tattica e il lavoro sui dati, ma anche per la crescita complessiva del progetto tecnico. Un impegno che non si è limitato alla prima squadra: Munafò è stato un faro dei progetti giovanili amaranto, lavorando in sinergia con la Gia.re. di Melito Porto Salvo.

Munafò ha tracciato un primo bilancio del nuovo gruppo che si trova a guidare al fianco di Luciano Azzarà

Ora, per lui si apre una nuova avventura nel mondo del volley rosa. “È un inizio difficile più per me che per loro – racconta con sincerità – perché dopo 5 anni passare in un mondo femminile non è semplice. Però le ragazze stanno andando bene, stanno lavorando sodo e ci stiamo divertendo tanto”. Intervistato al termine dell’allenamento, Munafò ha tracciato un primo bilancio del nuovo gruppo che si trova a guidare al fianco di Luciano Azzarà, che ricoprirà il ruolo di capo allenatore. “È un roster molto giovane, con tantissimi margini di miglioramento – spiega – e le ragazze un po’ più esperte già da adesso stanno spingendo le giovani. Stiamo crescendo di continuo, sempre meglio”. Il rapporto con Luciano è già solido: “abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo giornalmente. Questo fa sì che il rapporto migliori a vista d’occhio. Abbiamo fortunatamente le idee chiare in comune su tutti gli aspetti tecnico-tattici e quindi stiamo lavorando bene. Adesso continueremo su questa strada”.

Munafò è siciliano, anche se da tempo vive in Calabria. E il prossimo campionato di Serie B2 femminile avrà un sapore particolare: “tranne per tre squadre, sono tutte dell’isola. Sarà un campionato dove mi sentirò, tra virgolette, a casa – sorride –. Sarà molto lungo, ci sono squadre molto ben attrezzate, ma noi siamo pronti. Non ci faremo trovare impreparati e vedremo quello che succederà”. La Puliservice Volley condivide gli spazi al Palacalafiore con la formazione maschile, un’occasione di confronto e crescita. “Bello condividere il campo con la maschile – commenta Munafò – forse per me un po’ meno perché rischi di fare doppio lavoro a un certo punto-scherza. Oggi è stata un’occasione per ricordare. L’assenza del corso di aggiornamento degli altri assistenti ci ha portato ad aiutarci a vicenda: facciamo parte tutti della stessa famiglia e una mano ce la siamo data”.