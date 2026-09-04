Minorenni arrestati a Bagnara, il sindaco Pistolesi: “servono modelli positivi per i giovani” | INTERVISTA

A Bagnara Calabra, questa mattina i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di due minorenni, ritenuti responsabili di tentato omicidio in concorso. Un episodio di estrema gravità che ha scosso profondamente la comunità della Costa Viola, chiamata a confrontarsi con una vicenda che coinvolge giovanissimi e che riapre il dibattito sul tema della sicurezza, della prevenzione e del ruolo delle famiglie e delle istituzioni nell’educazione delle nuove generazioni. A fare il punto sulla situazione è stato il sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi, intervistato da Graziano Tomarchio, che ha espresso la preoccupazione dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità per quanto accaduto.

“È una vicenda che tocca tutta la comunità e che richiede un maggiore impegno da parte di tutti. L’Arma qui è operativa al massimo. I giovani meritano maggiore attenzione da parte delle famiglie. La Chiesa svolge un grande lavoro, ma dobbiamo lavorare ancora di più sulla costruzione di modelli positivi”, ha affermato il primo cittadino ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.