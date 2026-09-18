Minacce al sindaco di Gioia Tauro, Scarcella: “la risposta dello Stato mi ha dato serenità” | INTERVISTA

La sorveglianza H24 disposta dopo le due intimidazioni subite rappresenta per il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, un elemento fondamentale per tornare alla normalità e affrontare con maggiore serenità il proprio ruolo istituzionale. Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il primo cittadino ha raccontato il percorso vissuto negli ultimi mesi, soffermandosi sulla risposta arrivata dalle istituzioni e sulla vicinanza ricevuta dal territorio.

“Sono molto serena con la sorveglianza disposta dalla Prefettura, è stata una grande risposta delle istituzioni dopo le due intimidazioni che ho subito”, ha dichiarato Simona Scarcella. Il sindaco ha spiegato che la richiesta di tutela nasceva dalla necessità di recuperare una dimensione di quotidianità dopo gli episodi intimidatori: “avevo chiesto questa tutela per poter tornare alla normalità ed ho ritrovato finalmente serenità”.

La solidarietà ricevuta dal territorio: “Stampa, cittadini e associazioni mi sono stati vicini”

Nel corso dell’intervista, il sindaco di Gioia Tauro ha voluto sottolineare il sostegno ricevuto durante un periodo particolarmente delicato. “Ho avuto tanta solidarietà dalla stampa, dai cittadini e dalle associazioni”, ha affermato Scarcella, evidenziando il ruolo della comunità e del mondo dell’informazione nel percorso successivo alle intimidazioni. Una vicinanza che, nelle parole del primo cittadino, ha rappresentato un segnale importante in un momento segnato dalle difficoltà legate alle minacce subite e alla responsabilità di guidare un’amministrazione comunale in un territorio complesso.

Il ruolo di sindaco e i rischi: “per essere coraggiosi bisogna avere paura”

Parlando del rapporto tra impegno istituzionale e consapevolezza dei rischi, Simona Scarcella ha sottolineato come il coraggio non significhi assenza di paura, ma capacità di andare avanti nonostante le difficoltà. “Per essere coraggiosi bisogna avere paura”, ha dichiarato il sindaco di Gioia Tauro. Una frase con cui Scarcella ha voluto evidenziare la complessità del ruolo ricoperto e la necessità di mantenere alta l’attenzione davanti a episodi intimidatori rivolti agli amministratori pubblici.

‘Ndrangheta e affari: Scarcella, “punta al business”

Nel corso dell’intervista, il sindaco di Gioia Tauro ha affrontato anche il tema dell’evoluzione della criminalità organizzata, sottolineando come il fenomeno abbia cambiato caratteristiche nel tempo. “La ‘ndrangheta è un fenomeno che si è evoluto nel tempo, oggi punta al business”, ha dichiarato Scarcella. Un passaggio nel quale il primo cittadino ha richiamato l’attenzione sul cambiamento delle dinamiche criminali, spostando il focus dagli aspetti più tradizionali alle logiche economiche e agli interessi legati ai grandi settori strategici del territorio.

L’attività amministrativa: “soddisfatta del lavoro fatto con trasparenza e onestà”

Nonostante le difficoltà affrontate, il sindaco ha rivendicato il lavoro portato avanti alla guida dell’amministrazione comunale di Gioia Tauro, sottolineando i principi che hanno caratterizzato il proprio operato. “Sono soddisfatta del lavoro che ho fatto con trasparenza ed onestà”, ha affermato Simona Scarcella.

Il confronto politico con Aldo Alessio: “ho risposto quando ha attaccato il presidente del Consiglio”

Infine, nel corso dell’intervista, Scarcella ha affrontato anche il tema del confronto politico con l’ex sindaco Aldo Alessio, chiarendo la propria posizione rispetto alle polemiche degli ultimi mesi. “Aldo Alessio? Mi ha attaccato più volte personalmente, ho risposto quando ha attaccato il presidente del Consiglio”, ha spiegato il sindaco di Gioia Tauro. Le parole di Scarcella chiudono un’intervista nella quale il primo cittadino ha affrontato i temi della sicurezza personale, della lotta alla criminalità organizzata, del rapporto con la comunità e del proprio impegno alla guida dell’amministrazione comunale.