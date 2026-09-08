Mileto, tentano il furto in una casa: sorpresi dai carabinieri con passamontagna e piede di porco

Sono stati sorpresi mentre si trovavano all’interno del giardino di un’abitazione privata con l’intento, secondo l’ipotesi investigativa, di mettere a segno un furto in casa. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Paravati di Mileto, nel territorio della provincia di Vibo Valentia, dopo un intervento scattato grazie alla segnalazione e al tempestivo intervento dei militari. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Filandari, con il supporto dei militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, che sono riusciti a bloccare i due sospetti prima che potessero portare a termine il presunto tentativo di effrazione.

Sorpresi nel giardino di un’abitazione privata a Paravati

Secondo quanto ricostruito, i due uomini sono stati notati mentre si trovavano all’interno del giardino di una casa privata a Paravati di Mileto. La presenza dei due all’interno dell’area dell’abitazione ha fatto scattare l’intervento dei militari dell’Arma, arrivati rapidamente sul posto. I carabinieri hanno proceduto al controllo dei due soggetti, riuscendo a bloccarli e a sottoporli agli accertamenti previsti. L’intervento ha consentito di evitare che la situazione potesse degenerare e di acquisire elementi ritenuti utili nell’ambito dell’indagine.

Sequestrati un passamontagna e un “piede di porco”

Durante la perquisizione effettuata dai carabinieri, i militari hanno trovato nella disponibilità dei due uomini alcuni strumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero potuti essere utilizzati per compiere il furto. In particolare, è stato rinvenuto un passamontagna e un cosiddetto “piede di porco” della lunghezza di 75,5 centimetri. Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro e acquisito dagli inquirenti per gli ulteriori accertamenti. Il ritrovamento degli oggetti ha rappresentato un elemento centrale nell’intervento dei militari, che hanno proceduto all’arresto dei due uomini.

Arresti domiciliari dopo il provvedimento della Procura di Vibo Valentia

Dopo il fermo, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nell’immediatezza dei fatti. La misura è stata adottata in attesa delle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria, chiamata a esaminare gli elementi raccolti dai militari dell’Arma durante l’intervento.

Il Gip convalida l’arresto e conferma la misura cautelare

La vicenda è poi passata al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri. Il Gip ha confermato nei confronti di entrambi gli uomini la misura degli arresti domiciliari, mantenendo quindi il provvedimento disposto nella fase immediatamente successiva all’intervento. L’attività investigativa proseguirà ora per ricostruire ogni dettaglio dell’episodio e chiarire ulteriormente le circostanze del presunto tentativo di furto in abitazione avvenuto a Paravati di Mileto.