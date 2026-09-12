Milazzo, macabra scoperta in un ex ristorante abbandonato: trovato morto un uomo di 44 anni

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Milazzo, dove nella tarda mattinata è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 44 anni all’interno di un ex ristorante ormai abbandonato. La scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati alcuni familiari dell’uomo a individuare il corpo e a richiedere l’intervento dei soccorsi, nella speranza di poter fare qualcosa per salvarlo. Quando sul posto sono arrivati i medici del 118 e i Carabinieri, però, per il 44enne non c’era ormai più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’intervento dei Carabinieri e gli accertamenti sulla vicenda

Dopo il ritrovamento, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire la dinamica della tragedia e verificare ogni aspetto della vicenda. La zona è stata raggiunta dalle forze dell’ordine per consentire le procedure previste e gli approfondimenti investigativi. Al momento, secondo le prime informazioni raccolte, l’ipotesi maggiormente presa in considerazione sarebbe quella di un gesto volontario, anche se saranno gli accertamenti delle prossime ore a fornire un quadro più completo.