Milazzo, all’Antiquarium ultimo appuntamento di “Presente Singolare”

Le sale dell’Antiquarium “Domenico Ryolo” di Milazzo ospiteranno per un mese intero il quarto e ultimo appuntamento di “presente singolare – un’opera, un’artista, un mese al museo”. Sabato 12 settembre la pittrice milazzese Maria Teresa Giunta ha presentato al pubblico il suo dipinto dal titolo Sommerso. La manifestazione, curata dalla dott. Maria Pia Mistretta (funzionario direttivo presso l’Antiquarium), rientra nel ricco cartellone de “Il Sorriso degli Dei”, la rassegna culturale che da anni anima i siti del Parco Archeologico di Tindari, sotto la direzione artistica di Anna Ricciardi e la guida dell’arch. Giuseppe Natoli.

L’iniziativa ha dimostrato con successo come l’arte contemporanea e il patrimonio archeologico possano convivere in perfetta armonia, innescando un dialogo silenzioso capace di rinnovare significati e valori. Ciascun artista coinvolto ha creato un’opera specifica traendo ispirazione dai reperti esposti. La scelta di proporre un singolo elemento per la durata di un mese nasce proprio dalla volontà di far interagire la singolarità della tela (o della scultura) con la molteplicità dei manufatti custoditi nelle vetrine del museo.

L’artista

Maria Teresa Giunta vive e lavora a Milazzo ed è tra le fondatrici dell’associazione Milarte. La sua pittura, di chiara matrice impressionista, si concentra sul paesaggio con l’obiettivo di catturare frammenti di bellezza naturale e riproporli sulla tela, preservando la spontaneità dell’emozione del momento. L’artista vanta la partecipazione a numerose rassegne d’arte personali e collettive, riscuotendo ampi consensi di critica e pubblico.

Il bilancio della kermesse

Con questa esposizione si chiude un percorso artistico iniziato a maggio con la performance di Mariagrazia Toto (Frammenti di intelletto) in occasione della Notte dei Musei. Nei mesi successivi si sono avvicendati l’artista multimaterica Beatrice D’Amico a giugno (con la scultura Discordia), il pittore Salvo Currò a luglio (con Marea archeologica) e la pittrice Giusy Giorgianni ad agosto (con il dittico Dietro l’ideale).