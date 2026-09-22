Michelangelo Spataro candidato Sindaco di Cosenza? Il Consigliere fa chiarezza

La possibile candidatura di Michelangelo Spataro alla carica di sindaco di Cosenza entra ufficialmente nel dibattito politico cittadino. Il consigliere comunale, al centro nelle ultime ore di diverse indiscrezioni apparse sulle testate online, ha deciso di intervenire con una nota per chiarire la propria posizione e spiegare le condizioni alle quali potrebbe maturare un eventuale impegno. Spataro non ha smentito l’ipotesi di una candidatura, manifestando invece apertura, pur sottolineando la necessità di un percorso condiviso all’interno di una coalizione politica e civica ampia.

“Nelle ultime ore, sulle testate online, appare con insistenza la notizia di una mia possibile candidatura a Sindaco della Città. Non nego che tale prospettiva mi lusinghi e, al tempo stesso, mi carichi di ulteriori responsabilità, alle quali, nel corso della mia esperienza politica, non sono mai venuto meno. Effettivamente, negli ultimi tempi, sono stato sollecitato da numerose persone – amici e conoscenti, esponenti politici locali e provinciali, imprenditori, commercianti, professionisti e rappresentanti di aggregazioni civiche – alle quali rivolgo innanzitutto un sentito e sincero ringraziamento. Si tratta di manifestazioni di stima e di fiducia che accolgo con gratitudine e con il senso di responsabilità che un eventuale impegno alla guida della nostra Città necessariamente comporterebbe”.

Spataro: “Serve una grande coalizione politica e civica”

Nel suo intervento il consigliere comunale evidenzia come un’eventuale candidatura debba nascere da una sintesi condivisa tra forze politiche e realtà civiche, con l’obiettivo di proporre un nuovo progetto per il futuro della città di Cosenza. “È altrettanto chiaro, tuttavia, che una mia eventuale candidatura dovrebbe trovare la propria sintesi all’interno di una grande coalizione politica e civica, unita e compatta, capace di proporre alla Città un progetto serio, concreto e condiviso e di imprimere una nuova direzione al futuro della nostra bellissima comunità, dopo un quinquennio amministrativo che, a mio giudizio, è stato caratterizzato da miopia e grigiore”.

Spataro richiama inoltre il ruolo del proprio partito, Forza Italia, precisando che ogni eventuale disponibilità dovrà essere valutata all’interno del confronto con i vertici regionali, provinciali e cittadini e con tutte le forze della coalizione. “Nel rispetto della mia riconosciuta lealtà politica, desidero inoltre ribadire che ogni mia disponibilità è innanzitutto rimessa ai vertici regionali, provinciali e cittadini del mio partito, Forza Italia, nonché agli esponenti di tutte le forze della coalizione”.

Il confronto politico per individuare il candidato alla guida della città

Il consigliere comunale sottolinea quindi che spetterà alla politica individuare il profilo ritenuto più adeguato per rappresentare il progetto della coalizione, valutando radicamento territoriale, energie disponibili e capacità di costruire una proposta amministrativa condivisa. “Spetta infatti alla politica, in questa particolare fase storica, confrontarsi e valutare con attenzione le condizioni, le energie e il radicamento sul territorio cittadino necessari per individuare la figura più idonea a rappresentare il progetto della coalizione e a candidarsi alla guida della Città”.

In chiusura, Spataro conferma la propria disponibilità al dialogo e al confronto, ribadendo la volontà di affrontare un eventuale percorso con spirito di servizio e responsabilità nei confronti della comunità cosentina. “Da parte mia, confermo piena disponibilità al confronto e al dialogo, con spirito di servizio, lealtà e responsabilità, nella convinzione che il futuro della nostra Città debba essere costruito attraverso un progetto politico e civico ampio, inclusivo e fortemente radicato nella comunità”.