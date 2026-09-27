Meteo, torna a splendere il sole ma continua il fresco precoce. Settembre finisce con qualche temporale pomeridiano, ottobre inizierà con il maltempo

E’ tornato a splendere il sole in questo weekend di fine settembre su gran parte di Calabria e Sicilia, dopo le forti piogge di ieri mattina a Catania e in altre zone siciliane e calabresi. Un sole mite, tiepido, ma in un contesto climatico decisamente fresco se paragonato alle medie storiche del periodo: siamo infatti ancora a settembre, e per tutta la settimana che si conclude oggi, le temperature sono state ben inferiori rispetto alle medie del periodo. Così rimarranno anche nella settimana entrante. Negli ultimi giorni, infatti, registriamo valori minimi compresi tra +17 e +18°C nelle città dello Stretto, Messina e Reggio Calabria, dove le massime si sono fermate fin qui tra +24°C e +25°C.

Le medie storiche di fine settembre, invece, sono notevolmente più alte: le minime di questo periodo dell’anno dovrebbero essere di +20°C e le massime di +27°C. Non stiamo parlando di sbalzi termici clamorosi rispetto alla norma, ma di un prolungato periodo fresco che si protrae ormai da molti giorni e che continuerà a lungo, dopo la calda estate, in una sorta di compensazione naturale. Dopo le temperature roventi di luglio e agosto, infatti, adesso l’autunno è arrivato in anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia, vedi le grandi piogge continue e costanti di questo mese di settembre che solitamente è ancora estivo e molto secco a queste latitudini.

Sembra ormai un ricordo lontanissimo quando, meno di un mese fa, le temperature erano così elevate che non era piacevole uscire di casa (ovviamente iper climatizzata!) persino negli orari serali e notturni. Adesso è tutto cambiato: l’autunno è arrivato in grande anticipo, e fa fresco anche quando splende il sole.

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni: attenzione ai temporali pomeridiani

Nei prossimi giorni, tra lunedì 28 e mercoledì 30 settembre, il tempo rimarrà prevalentemente stabile e soleggiato, ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani con qualche temporale tra Serre, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Etna e Iblei, tra Calabria meridionale e Sicilia orientale, ancora esposte ad una circolazione fresca e instabile proveniente dai Balcani. Le temperature saranno stazionarie: mai oltre i +25°C nelle massime giornaliere, sempre sotto i +18°C nelle minime notturne, complice l’inversione termica con cielo stellato e calma di venti. L’autunno avanza precoce, mentre per inizio ottobre si profila una nuova perturbazione che tra sabato 3 e domenica 4 potrebbe riprotare il maltempo diffuso e generalizzato sul territorio dell’estremo Sud Italia. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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