Meteo Sicilia, il monito della Protezione Civile: “Autunno a rischio fenomeni estremi, 100 mila punti critici da monitorare”

“Mantenere alta la guardia sui centomila punti critici della Sicilia e attuare subito interventi manutentivi prima dell’arrivo delle piogge autunnali”. È questo il monito lanciato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, che ha inviato una specifica circolare ai sindaci dei Comuni siciliani, alle prefetture e ai gestori delle reti e delle infrastrutture, richiamando la necessità di prepararsi alla nuova stagione delle piogge e ai possibili scenari di rischio. Il documento, firmato dal direttore generale della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina, richiama l’attenzione sulle condizioni di vulnerabilità del territorio siciliano e sulla necessità di intervenire in anticipo attraverso attività di prevenzione e manutenzione.

Sicilia, la Protezione Civile richiama l’attenzione sui rischi prima dell’autunno

La circolare nasce dalla necessità di affrontare gli effetti di una fase climatica caratterizzata da eventi meteorologici sempre più intensi e difficili da prevedere. Secondo quanto riportato nella comunicazione inviata agli enti coinvolti, il cambiamento climatico sta determinando scenari caratterizzati da una crescente variabilità. La Protezione Civile regionale sottolinea che questa situazione è legata a fenomeni meteo “che causa un’estremizzazione dei fenomeni meteo caratterizzati da forte intensità e imprevedibilità spaziale e temporale”. Un quadro che rende fondamentale la prevenzione, soprattutto in un territorio come quello siciliano, dove molte aree presentano condizioni di fragilità legate alla conformazione del territorio, alla presenza di infrastrutture esposte e alle conseguenze degli eventi estremi degli ultimi anni.

Centomila punti critici censiti dai tecnici della Protezione Civile siciliana

Il dato più significativo contenuto nella comunicazione riguarda la presenza di circa 100mila punti critici individuati sul territorio regionale. Si tratta di aree e nodi potenzialmente esposti a situazioni di rischio, che dovranno essere attentamente monitorati in vista dell’arrivo delle precipitazioni autunnali. L’obiettivo è quello di evitare che condizioni di vulnerabilità già note possano trasformarsi in emergenze durante episodi di maltempo intenso. Per questo motivo la Protezione Civile invita gli enti locali e i soggetti responsabili delle infrastrutture ad attivare tutte le verifiche necessarie e a procedere con eventuali interventi manutentivi.

La Protezione Civile segnala che è possibile verificare tramite le mappe WebGIS delle interferenze idrauliche i nodi critici ricadenti nei vari comuni

Tra gli scenari di evento più critici si segnalano: accumulo di calore nei mari; impatto di incendi e aridità; eventi estremi recenti; criticità nel reticolo idrografico e urbano. La Protezione Civile segnala inoltre che è possibile verificare tramite le mappe WebGIS regionali delle interferenze idrauliche i nodi critici ricadenti nei vari comuni.