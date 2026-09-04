MessinaCon conquista Villa Dante: al via l’11ª edizione tra fumetti, gaming e cosplay

È iniziata oggi, venerdì 4 settembre, l’undicesima edizione del MessinaCon, la grande manifestazione dedicata al fumetto, al gaming, al cosplay e alla cultura pop, che fino a domenica 6 settembre trasformerà Villa Dante in uno dei principali punti di riferimento per appassionati e famiglie provenienti da Messina, dalla Sicilia e da fuori regione. Un esordio caratterizzato da un vero e proprio boom di presenze, con Villa Dante animata fin dalle prime ore da migliaia di visitatori che hanno partecipato alle numerose attività previste dal programma.

A dare ufficialmente il via alla manifestazione è stato il tradizionale taglio del nastro

A dare ufficialmente il via alla manifestazione è stato il tradizionale taglio del nastro, al quale hanno preso parte i ragazzi di StrettoCrea, organizzatori del MessinaCon, insieme all’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, Iris Forami, che ha voluto essere presente all’apertura di questa nuova edizione. Una presenza che assume un significato particolare per una manifestazione che, arrivata all’undicesima edizione, è ormai diventata un appuntamento stabile nel panorama culturale e dell’intrattenimento della città.

“Vedere Villa Dante riempirsi così rapidamente è una soddisfazione enorme – dichiara Giuseppe Mulfari, presidente di StrettoCrea e organizzatore del MessinaCon – soprattutto perché dietro questo risultato ci sono mesi di lavoro, programmazione e collaborazione tra tantissime persone. L’undicesima edizione dimostra che il MessinaCon non è più soltanto un evento per appassionati, ma una manifestazione che appartiene alla città e che riesce a coinvolgere pubblici diversi, dai giovanissimi alle famiglie, dagli appassionati di fumetto e cosplay fino a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo”.

Grande attenzione è stata riservata al mondo del fumetto, con la presenza di Luca Enoch

La prima giornata ha visto susseguirsi numerosi appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi della cultura pop. Grande attenzione è stata riservata al mondo del fumetto, con la presenza di Luca Enoch, uno dei più importanti autori italiani, che ha incontrato il pubblico per il firma copie, offrendo agli appassionati la possibilità di incontrarlo e di condividere con lui un momento dedicato alle sue opere e alla sua lunga carriera. Non sono mancati gli appuntamenti con gli autori e gli artisti presenti alla manifestazione, le attività delle associazioni e degli espositori, gli incontri dedicati al mondo del gaming e dei giochi di ruolo, le attività cosplay, le iniziative delle community e le numerose proposte artistiche e culturali che caratterizzano il programma del MessinaCon. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alle realtà creative del territorio, agli illustratori, ai fumettisti e alle associazioni che attraverso il loro lavoro contribuiscono alla diffusione della cultura del fumetto e dell’illustrazione, insieme alle attività dedicate al pubblico più giovane.

Il MessinaCon conferma così “la propria vocazione a essere molto più di una semplice manifestazione commerciale. Nel corso delle sue undici edizioni, l’evento è cresciuto fino a diventare uno spazio di incontro, socialità e produzione culturale, capace di mettere in relazione generazioni, linguaggi artistici e realtà provenienti da tutto il territorio. Manifestazioni come il MessinaCon sono importanti perché riescono a parlare ai giovani attraverso linguaggi che appartengono alla loro quotidianità – sottolinea Mulfari – ma allo stesso tempo permettono di scoprire il valore del disegno, della scrittura, dell’illustrazione, della creatività e della cultura. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare”. L’undicesima edizione è inoltre il risultato di una sempre maggiore collaborazione con le istituzioni e con le realtà del territorio. Il MessinaCon vede infatti il sostegno e la collaborazione del Comune di Messina, di Messina Social City e di ATM Messina, all’interno di un percorso che mira a rendere la manifestazione sempre più integrata nel tessuto cittadino.

“Ma il MessinaCon 2026 è soltanto all’inizio. La manifestazione proseguirà domani, sabato 5 settembre, e domenica 6 settembre con altre due giornate ricche di appuntamenti. Tra gli eventi più attesi, sabato sarà protagonista Lorenzo Scattorin, voce italiana di Sanji in One Piece e Joel Miller in The Last of Us, insieme al Nebula K-pop Contest organizzato da Solar Eclipse e a un ricco calendario di incontri, attività, spettacoli e appuntamenti con gli ospiti. Domenica sarà invece la giornata dedicata al grande Cosplay Contest curato da Role & Roll, con la presenza di cosplayer e giudici di rilievo nazionale, oltre alle numerose attività previste all’interno della manifestazione. Il pubblico potrà inoltre continuare a vivere tutte le aree del MessinaCon dedicate a fumetto, gaming, giochi di ruolo, cosplay, K-pop, illustrazione, cultura pop e intrattenimento. Dopo il grande successo della prima giornata, il MessinaCon si prepara dunque a vivere altre due giornate all’insegna della partecipazione, con l’obiettivo di confermare ancora una volta il ruolo della manifestazione come uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla cultura pop nel Sud Italia”, conclude la nota.