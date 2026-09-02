MessinaCon 2026, ATM entra tra i partner istituzionali della manifestazione dedicata alla cultura pop

ATM Messina entra ufficialmente tra i partner istituzionali del MessinaCon 2026, la manifestazione dedicata al fumetto, al gaming, al cosplay e alla cultura pop che si svolgerà dal 4 al 6 settembre negli spazi di Villa Dante. La collaborazione con Azienda Trasporti Messina rappresenta “un nuovo e importante tassello nel percorso di crescita della manifestazione, che quest’anno rafforza ulteriormente il proprio rapporto con le istituzioni e con i principali soggetti del territorio”. ATM si aggiunge infatti al Comune di Messina e a Messina Social City, già al fianco del MessinaCon nella realizzazione dell’edizione 2026, consolidando una rete istituzionale che testimonia la crescente rilevanza della manifestazione all’interno del calendario degli appuntamenti cittadini.

“Il MessinaCon si prepara ad accogliere migliaia di visitatori durante le tre giornate di programmazione”

“La partnership assume un significato particolarmente importante anche dal punto di vista della mobilità. Il MessinaCon si prepara infatti ad accogliere migliaia di visitatori durante le tre giornate di programmazione e la possibilità di raggiungere Villa Dante attraverso il sistema di trasporto pubblico rappresenta un elemento fondamentale per favorire una partecipazione più ampia e agevole. L’obiettivo condiviso è quello di contribuire alla realizzazione di una manifestazione sempre più accessibile, integrata con la città e capace di valorizzare non soltanto l’offerta culturale e di intrattenimento, ma anche i servizi e le realtà che quotidianamente contribuiscono alla vita della comunità”, c’è scritto in una nota.

“L’ingresso di ATM tra i partner istituzionali del MessinaCon è per noi motivo di grande soddisfazione”, dichiara Giuseppe Mulfari, presidente di StrettoCrea e organizzatore del MessinaCon. “Abbiamo sempre pensato al MessinaCon non come a una semplice fiera, ma come a un progetto capace di dialogare con la città e con le sue istituzioni. La collaborazione con ATM va esattamente in questa direzione”, rimarca. “Il sostegno del Comune di Messina, di Messina Social City e oggi di ATM dimostra che il MessinaCon sta diventando sempre più parte integrante del tessuto cittadino. Per noi è un riconoscimento importante, ma anche una responsabilità: vogliamo continuare a costruire una manifestazione capace di portare migliaia di persone a Messina, valorizzando contemporaneamente il territorio, le sue eccellenze e le sue professionalità”, evidenzia.

La collaborazione con ATM si inserisce dunque all’interno di un progetto più ampio che vede il MessinaCon 2026 crescere non soltanto per dimensioni e contenuti, ma anche per il coinvolgimento delle realtà istituzionali e associative della città. Dal 4 al 6 settembre Villa Dante sarà infatti teatro di un programma articolato dedicato al mondo del fumetto e della cultura pop, con grandi ospiti nazionali, autori, illustratori, doppiatori, content creator, cosplayer, community gaming, attività K-pop, divulgazione scientifica e numerose realtà artistiche e culturali siciliane.

“La presenza di ATM, insieme a Comune di Messina e Messina Social City, rappresenta quindi un ulteriore passo verso una manifestazione sempre più strettamente connessa alla città e alle sue esigenze. Il MessinaCon 2026 si prepara così a vivere una nuova edizione all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e della partecipazione, con l’ambizione di trasformare ancora una volta Villa Dante in un grande punto di incontro per appassionati, famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo“, conclude la nota.