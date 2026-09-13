Messina Volley, Orazio Lentini entra nella dirigenza: “una nuova sfida in una grande famiglia”

Il Messina Volley continua a rafforzare la propria struttura societaria in vista della nuova stagione sportiva. Il club giallo-blu ha ufficializzato l’ingresso in dirigenza di Orazio Lentini, imprenditore messinese attivo nel settore siderurgico e da sempre vicino al mondo dello sport, in particolare alla realtà guidata dal presidente Mario Rizzo. Un nuovo ingresso che testimonia la volontà della società peloritana di consolidare il proprio progetto e prepararsi al meglio al prossimo campionato nazionale di Serie B2, categoria nella quale sarà impegnata la squadra nella stagione ormai alle porte. Lentini si aggiunge così ufficialmente al gruppo dirigenziale composto anche dai nuovi ingressi Fabrizio Rigano e Fabio Vinci, andando ad ampliare una squadra societaria sempre più orientata alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il nuovo dirigente giallo-blu ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico, sottolineando il legame nato con il Messina Volley e la sensazione di entrare a far parte di una vera comunità sportiva. “Ringrazio la società per questa importante oppurtunità e sono pronto per questa nuova sfida, sicuro che insieme otterremo importanti traguardi. Mi sono avvicinato in punta di piedi al Messina Volley e subito mi sono trovato in un gruppo il cui concetto è quello della famiglia. Dunque il passaggio da tifoso a dirigente è stato naturale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del Messina Volley Pietro Fazio, che ha evidenziato il rapporto costruito negli anni con Lentini e il valore del suo ingresso all’interno della società. “Siamo felicissimi di questo nuovo ingresso nella dirigenza. Da tanti anni Orazio ci segue ed è sempre stato pronto ad aiutarci e da oggi sarà più vicino alla squadra. Il nostro gruppo dirigente è sempre stato formato da persone che hanno sposato la nostra visione e mentalità e sono sicuro che con, i nuovi inserimenti di questa stagione, il nostro sodalizio saprà, ancor di più, consolidarsi e crescere per raggiungere i nostri obiettivi di breve e medio termine”. Il Messina Volley si prepara dunque ad affrontare la nuova stagione con una struttura societaria ulteriormente rafforzata, puntando sulla continuità del proprio progetto e su un gruppo dirigente sempre più vicino alla squadra e alla comunità sportiva giallo-blu.