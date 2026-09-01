Messina Volley, confermata Rebecca La Spada: la giovane centrale pronta al salto in Serie B2

Nuova importante conferma per il Messina Volley in vista della stagione sportiva 2026-2027, quella che vedrà la formazione gialloblù protagonista nel campionato nazionale di Serie B2. Il club peloritano potrà infatti contare ancora sulla giovane centrale Rebecca La Spada, protagonista di una crescita costante e pronta ad affrontare il salto di categoria. Classe 2006 e originaria di Salina, La Spada si è messa in evidenza nella scorsa stagione disputando un ottimo campionato di Serie C, un percorso che le è valso la riconferma e la possibilità di misurarsi per la prima volta con il palcoscenico nazionale della Serie B2.

Il percorso della giovane centrale è iniziato nel team milazzese del Volley ’96, società con cui ha fatto il suo debutto nel massimo campionato regionale. Il trasferimento in prestito dell’atleta conferma anche il rinnovo della collaborazione tra il Messina Volley e la società mamertina guidata dal direttore sportivo Caragliano. La riconferma di La Spada permette così al numero 25 gialloblù di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno del gruppo diretto da Marcela Nielsen, che prende sempre più forma in vista della nuova stagione.

Lo scacchiere del Messina Volley comprende già le conferme di Giulia Mondello, Miriam Colombrita, Barbora Basile, Sara Arena e Adriana Ignoto, oltre ai nuovi inserimenti di Claudia Puglisi, Milly Apruti e Marta Radicella.

La Spada: “Contenta di continuare il mio percorso con questa società”

Grande soddisfazione anche nelle parole della centrale peloritana, che guarda con entusiasmo alla nuova sfida in Serie B2 e alla possibilità di continuare il proprio percorso di crescita con la maglia del Messina Volley. “Sono molto contenta di essere stata riconfermata dal Messina Volley e di poter continuare il mio percorso con questa società. Lo scorso anno è stata la mia prima stagione a Messina e fin da subito mi sono trovata molto bene con le compagne, lo staff e l’ambiente societario.

E’ stata una stagione importante per la mia crescita, dentro e fuori dal campo, e sono contenta di poter dare continuità a questo percorso. Questa sarà la mia prima volta in Serie B2, una nuova sfida che mi motiva molto. Mi aspetto di crescere ancora come giocatrice, acquisire esperieza e dare il mio contributo alla squadra. Come gruppo sono certa che riusciremo a costruire una squadra unita e competitiva, lavorando con impegno e determinazione per toglierci delle belle soddisfazioni”. Per il Messina Volley si tratta dunque di una conferma importante, con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti e costruire una squadra competitiva per il debutto nel nuovo campionato nazionale.