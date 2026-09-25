Messina, visita a Palazzo Zanca del nuovo comandante della Brigata “Aosta”

Il sindaco Federico Basile ha incontrato stamani, a Palazzo Zanca, il nuovo comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, generale di Brigata Paolo Scimone, in occasione di una visita di cortesia istituzionale. L’incontro si è svolto a pochi giorni dall’avvicendamento al comando della Brigata Meccanizzata “Aosta” tra il generale di Brigata Pasquale Spanò e il generale di Brigata Paolo Scimone. Il generale Spanò aveva assunto il comando della Brigata il 28 novembre 2024 e ha concluso il proprio mandato lo scorso 17 settembre, cedendo l’incarico al parigrado Scimone.

Il sindaco Basile ha rivolto al generale Scimone il saluto della città

Nel corso della visita, il sindaco Basile ha rivolto al generale Scimone il saluto della città e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, rinnovando i sentimenti di collaborazione e di proficua interlocuzione tra l’Amministrazione comunale e la Brigata “Aosta”, da sempre profondamente legata al territorio e alla comunità messinese. Il generale Scimone, recentemente rientrato dagli Stati Uniti, dove ha ricoperto un importante incarico, vanta una lunga esperienza professionale e operativa maturata anche nell’ambito di numerose missioni internazionali, avendo ricoperto diversi incarichi nei principali teatri operativi nei quali l’Italia è stata impegnata negli ultimi anni.

Dal canto suo, il Generale ha espresso apprezzamento per l’incontro e per l’accoglienza ricevuta a Palazzo Zanca, sottolineando l’importanza del rapporto tra la Brigata “Aosta” e la città di Messina e confermando la volontà di proseguire nel segno della collaborazione e della vicinanza al territorio. La visita si è conclusa con il tradizionale scambio dei crest, a suggellare il rapporto di collaborazione e di vicinanza tra l’Amministrazione comunale e la Brigata.