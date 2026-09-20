Messina, villa Dante è un girone infernale dell’incuria. Cacciotto: “urge manutenzione del verde”

“A seguito del complesso di interventi di riqualificazione che hanno interessato Villa Dante, culminati con la riapertura del maggio 2024, si rileva attualmente un progressivo deterioramento delle condizioni generali dell’area. A distanza di oltre due anni dai suddetti lavori, l’ampio polmone verde cittadino presenta evidenti criticità legate alla scarsa manutenzione e alla carenza di interventi ordinari e straordinari di cura della vegetazione. In diverse zone del parco, il manto erboso e le essenze arboree risultano fortemente compromessi o del tutto assenti, a detrimento del decoro urbano e della fruibilità dello spazio da parte della cittadinanza“. È quanto afferma, in una comunicazione rivolta all’Assessore alle Politiche Ambientali, al Dipartimento Servizi Ambientali, a Messina Servizi Bene Comune S.p.A. e a Messina Social City S.p.A., il Consigliere della Terza Circoscrizione, avv. Alessandro Cacciotto.

“Alla luce di quanto esposto, si chiede con urgenza alle SS. LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza:

La programmazione e l’esecuzione immediata di interventi straordinari di scerbatura e pulizia generale. Il ripristino e la piantumazione delle aree verdi ormai degradate o prive di vegetazione. L’attivazione di un piano sistematico di controlli e manutenzione periodica volto a preservare nel tempo il decoro e il valore strutturale della Villa.

Si confida in un tempestivo riscontro e in una rapida presa in carico delle criticità segnalate, al fine di restituire alla collettività uno spazio pubblico decoroso e adeguatamente valorizzato“, conclude Cacciotto.