Messina, via Cardines nel mirino dei controlli: rimossi materiali abbandonati e verifiche sui rifiuti

Nella giornata di ieri, martedì 1° settembre, la Polizia Municipale e Messinaservizi Bene Comune sono intervenute in via Cardines nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di verifica delle condizioni di decoro urbano, con l’obiettivo di liberare la piazza da materiali abbandonati e verificare il corretto conferimento dei rifiuti. L’intervento si inserisce nel percorso portato avanti dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile insieme all’assessora al Decoro, Arredo urbano e Spazi pubblici Liana Cannata, per migliorare la qualità degli spazi pubblici, contrastare comportamenti non conformi alle regole e mantenere alta l’attenzione sul territorio.

Sono stati rimossi circa dieci vasi abbandonati, quattro carrellati risultati abusivi e non registrati, oltre ad altri materiali che occupavano gli spazi della piazza

Nel corso delle attività sono stati rimossi circa dieci vasi abbandonati, quattro carrellati risultati abusivi e non registrati, oltre ad altri materiali che occupavano impropriamente gli spazi della piazza. Nell’ambito dell’attività di controllo, particolare attenzione è stata dedicata anche alle utenze commerciali presenti nell’area. Gli agenti della Sezione Ambientale della Polizia Municipale, coordinati dall’Ispettore Capo Cosimo Peditto e diretti dal Comandante Giovanni Giardina, hanno effettuato verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti.

Identificata e verbalizzata un’attività commerciale per l’esposizione di rifiuti non conforme alla tipologia prevista nella giornata

Nel corso dei controlli è stata identificata e verbalizzata un’attività commerciale per l’esposizione di rifiuti non conforme alla tipologia prevista nella giornata. Sono state inoltre avviate verifiche presso gli uffici Tributi del Comune in merito alla regolare iscrizione alla TARI delle utenze interessate, nell’ambito dei controlli finalizzati ad accertare il rispetto degli obblighi previsti per il servizio di gestione dei rifiuti. Via Cardines sarà inoltre interessata dai prossimi lavori di riqualificazione della pavimentazione e di ampliamento delle aiuole. Gli interventi contribuiranno a rendere l’area più ordinata e curata, migliorandone la fruibilità e la qualità complessiva.

“Stiamo lavorando per migliorare la qualità degli spazi della nostra città e vogliamo che gli interventi di riqualificazione producano risultati duraturi – dichiara il sindaco Federico Basile –. La cura e la valorizzazione degli spazi pubblici devono necessariamente essere accompagnate dal rispetto delle regole da parte di tutti, in particolare di chi questi luoghi li vive e li utilizza quotidianamente. L’attività svolta ieri va proprio in questa direzione: restituire decoro alle aree pubbliche e rafforzare i controlli affinché il miglioramento sia concreto e duraturo”. L’Amministrazione comunale proseguirà “nelle attività di monitoraggio e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree interessate da interventi di riqualificazione e maggiormente frequentate, per garantire il rispetto delle regole e la piena fruibilità degli spazi pubblici”.