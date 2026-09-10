Messina, vertice delle sette Circoscrizioni: sul tavolo criticità locali, lavori e nuove iniziative comuni

Ieri pomeriggio i consiglieri delle sette Circoscrizioni del Comune di Messina si sono riuniti per un esame complessivo della nota “direttiva Carrubba”. “L’incontro ha offerto un’importante occasione di confronto tra le diverse realtà territoriali della città, permettendo di fare il punto sulle criticità locali, sullo stato dei lavori e sugli ordini del giorno approvati fino ad oggi nei singoli consigli”, c’è scritto in una nota.

“Il tavolo di lavoro ha segnato l’avvio di un percorso di coordinamento permanente, pensato per condividere esperienze politiche e promuovere iniziative comuni da portare avanti nei rispettivi quartieri. A conclusione della riunione, i rappresentanti circoscrizionali hanno confermato l’appuntamento per la conferenza stampa ufficiale, che si terrà sabato 19 settembre”, conclude la nota.