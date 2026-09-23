Messina, vertice a Palazzo Zanca tra i presidenti delle Commissioni consiliari

Si è svolto oggi a palazzo Zanca, a Messina, un incontro tra i presidenti delle Commissioni consiliari: Calogero Brancatelli, della prima Commissione; Mirko Cantello, della seconda; Giuseppe Busà, della terza; Giuseppe Chiarella, della quarta; Silvia Bosurgi, della quinta; Antonio Bonfiglio, della sesta; Antonella Feminò, della Settima; e Francesco Benedetto, dell’ottava Commissione. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto dalle rispettive Commissioni e per confrontarsi sulle iniziative e sulle proposte attualmente all’esame. Un momento di confronto e condivisione, cui hanno preso parte il vicesindaco Laura Castelli, il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e l’assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale Nino Carreri, per la trattazione dei diversi temi al centro dell’attività delle Commissioni consiliari, con l’obiettivo di creare un maggiore raccordo tra le attività in corso e garantire continuità alle iniziative avviate.

Dalla riunione è emerso che la I Commissione (Lavori Pubblici, Infrastrutture, Risanamento e Manutenzioni) prosegue il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi nei quartieri della città, mentre la III Commissione (Ambiente, Territorio ed Energia) è impegnata nella predisposizione di una proposta di indirizzo all’Autorità di Bacino per gli interventi di pulizia e manutenzione dei torrenti.

La V Commissione (Istruzione, Cultura, Turismo, Sport e Politiche giovanili) porta avanti due iniziative: una proposta di delibera per l’utilizzo degli impianti sportivi e una proposta di delibera per l’istituzione delle giornate a sostegno dell’Emergenza Sangue.

La VI Commisione (Sviluppo economico, Attività produttive e Lavoro), è impegnata nella predisposizione di un atto di indirizzo a supporto degli agricoltori, volto a sensibilizzare la Regione a intervenire sulla cerealicoltura.

L’VIII Commissione (Legalità, Sicurezza, Partecipazione e Affari generali) porta avanti una proposta di delibera per l’encomio ai Vigili del Fuoco e a tutti i soccorritori per il tragico crollo di Pistunina del 30 luglio 2026, e una proposta di delibera per il Regolamento dei Comitati civici.

“Abbiamo ritenuto utile incontrarci per condividere il lavoro che stiamo portando avanti e fare il punto sulle diverse iniziative”

“Abbiamo ritenuto utile incontrarci per condividere il lavoro che stiamo portando avanti e fare il punto sulle diverse iniziative. Le Commissioni hanno competenze differenti, ma il confronto tra presidenti può consentire di creare un raccordo maggiore e di mettere a sistema attività e proposte che hanno tutte come riferimento le esigenze della città e del territorio. L’obiettivo è dare sempre maggiore concretezza al lavoro delle Commissioni, seguendo le questioni aperte e utilizzando gli strumenti a disposizione del Consiglio comunale per avanzare proposte e atti di indirizzo. Vogliamo che questo confronto non rimanga un momento isolato, ma diventi un metodo di lavoro da portare avanti anche nei prossimi mesi”, commentano all’unisono i presidenti delle otto Commissioni consiliari.