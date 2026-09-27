Messina, tre risse in un giorno a Piazza Cairoli: l’ex consigliere Caruso chiede presidi fissi delle forze dell’ordine

Piazza Cairoli a Messina finisce al centro del dibattito sulla sicurezza dopo la denuncia pubblica di Salvo Caruso, già consigliere comunale di Sud chiama Nord, che sui social ha lanciato un appello chiedendo interventi immediati contro gli episodi di violenza e degrado. Secondo quanto riferito da Caruso, nella giornata di ieri si sarebbero verificate tre risse in momenti diversi nella stessa piazza, una situazione che, a suo giudizio, avrebbe trasformato uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio percepito come insicuro da cittadini e famiglie. Nel suo intervento, l’ex consigliere ha sottolineato anche il coinvolgimento di una persona estranea agli scontri, una signora che si trovava nella piazza e che avrebbe avuto bisogno dell’intervento dei soccorsi.

La denuncia di Salvo Caruso: “Piazza Cairoli non può continuare a essere ostaggio della violenza”

Il messaggio pubblicato da Salvo Caruso parte da una denuncia netta sulla situazione vissuta da Piazza Cairoli, luogo centrale della vita cittadina messinese. “Adesso basta. Piazza Cairoli non può continuare a essere ostaggio della violenza e dell’inciviltà”, ha scritto l’ex consigliere comunale. Nel suo racconto, Caruso riferisce di una giornata caratterizzata da diversi episodi di tensione: “ieri tre risse, in tre momenti diversi, nella stessa piazza. In una è rimasta coinvolta persino una signora che era tranquillamente seduta per i fatti suoi e che ha avuto bisogno dei soccorsi di un’ambulanza. Siamo arrivati al punto che anche stare seduti in piazza può diventare un rischio. È una vergogna”. Una denuncia che pone l’attenzione sul tema della sicurezza negli spazi pubblici e sulla necessità di garantire ai cittadini la possibilità di vivere le piazze del centro senza timori.

“Il salotto buono di Messina trasformato in un ring”

Nel suo intervento, Caruso ha evidenziato il contrasto tra il ruolo storico e sociale di Piazza Cairoli e gli episodi di violenza denunciati. “Quello che dovrebbe essere il salotto buono di Messina, reso ancora più bello e vivibile grazie agli interventi e all’impegno dell’amministrazione, viene trasformato in un ring da gruppi di ragazzini incivili che pensano di poter fare quello che vogliono”, ha affermato. Secondo l’ex consigliere comunale, gli episodi non sarebbero casuali, ma legati a gruppi di giovani che si incontrerebbero nella piazza per confrontarsi in modo violento. “Si danno appuntamento, si sfidano e si picchiano, mettendo in pericolo anche chi si trova lì soltanto per trascorrere qualche ora serena”, ha aggiunto.

L’appello per presidi fissi delle forze dell’ordine a Piazza Cairoli

Tra le richieste avanzate da Caruso c’è quella di una presenza stabile delle forze dell’ordine nella zona, soprattutto negli orari in cui la piazza è maggiormente frequentata. “Da padre e da cittadino sono indignato. È inaccettabile dover passeggiare con i propri figli preoccupandosi di finire in mezzo a una rissa. Questo schifo deve finire”, ha dichiarato. Poi l’appello diretto alle istituzioni competenti: “chiedo con forza a chi di competenza di organizzare presidi fissi delle forze dell’ordine a Piazza Cairoli, tutti i giorni, con una presenza stabile e visibile, soprattutto negli orari di maggiore affluenza. Servono prevenzione, controlli e interventi tempestivi”.

“La giovane età non può diventare un alibi”: il richiamo all’educazione

Nel suo messaggio, Caruso ha affrontato anche il tema della responsabilità educativa, sottolineando il ruolo delle famiglie nel contrastare comportamenti violenti tra i più giovani. “E serve una seria assunzione di responsabilità sul piano educativo, a partire dalle famiglie. Troppo spesso i protagonisti sono giovanissimi: il rispetto degli altri, delle regole e degli spazi comuni deve essere insegnato e preteso”, ha scritto. “La giovane età non può diventare un alibi per qualsiasi comportamento”, ha aggiunto. Secondo l’ex consigliere comunale, la tutela degli spazi pubblici deve passare anche dalla diffusione di una maggiore cultura del rispetto, affinché luoghi frequentati quotidianamente da cittadini di tutte le età possano mantenere la loro funzione sociale.

“Piazza Cairoli appartiene alla città”: l’appello finale ai cittadini e alle istituzioni

Nella parte conclusiva del suo intervento, Caruso ha ribadito la necessità di proteggere una piazza che rappresenta uno dei punti di riferimento della città di Messina. “Una piazza riqualificata con tanto impegno va anche protetta. Le famiglie, i bambini, gli anziani e i tanti ragazzi educati hanno diritto di viverla serenamente”, ha affermato. Il messaggio si chiude con un appello rivolto alla comunità e alle istituzioni: “la misura è colma. Piazza Cairoli appartiene alla città: nessuno ha il diritto di impossessarsene con la prepotenza”.