Messina, torna MoveMe: abbonamento Atm a 70 euro per viaggiare senza limiti per un anno. Tutti i DETTAGLI

Torna a Messina MoveMe, l’abbonamento agevolato di Atm che consente ai cittadini di utilizzare il trasporto pubblico urbano a un prezzo fortemente ridotto. La nuova campagna abbonamenti partirà ufficialmente dalla mezzanotte di lunedì 21 settembre 2026 e permetterà di viaggiare per 12 mesi, tutti i giorni e senza limiti di orario, con un costo di 70 euro. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Zanca nel corso della conferenza stampa dedicata alle iniziative della Settimana Europea della Mobilità 2026, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alla Mobilità Francesco Caminiti e del presidente di Atm Messina Chiara Sterrantino. Il tema scelto dall’Unione Europea per l’edizione 2026 della manifestazione è “Mobilità per tutti”, con un’attenzione particolare alla mobilità intergenerazionale e alla necessità di costruire sistemi di trasporto sempre più accessibili, sostenibili e inclusivi.

MoveMe 2026-27, abbonamento annuale Atm a prezzo agevolato

La principale novità presentata riguarda dunque la conferma, per il quarto anno consecutivo, della campagna MoveME, un progetto che negli ultimi anni ha contribuito ad aumentare il numero di cittadini che scelgono il trasporto pubblico locale come alternativa all’utilizzo dell’auto privata. Gli utenti che rinnoveranno l’abbonamento o che lo sottoscriveranno per la prima volta potranno usufruire di un titolo annuale valido per 12 mesi consecutivi, senza limitazioni di fascia oraria, al costo di 70 euro.

Basile: “l’aumento da 50 a 70 euro è necessaria per sostenere il servizio”

Il sindaco Federico Basile ha spiegato che l’aumento rispetto alla precedente tariffa agevolata non modifica la convenienza dell’abbonamento, considerando il rapporto tra costo annuale e utilizzo quotidiano del servizio. “La rimodulazione da 50 a 70 euro è un intervento necessario per continuare a sostenere il servizio e garantirne qualità ed efficienza. Rapportata ai dodici mesi, la differenza è di circa 1,60 euro al mese: poco più del costo di un singolo biglietto”, evidenzia Basile.

Settimana Europea della Mobilità 2026, tutti gli eventi in programma a Messina

La conferma di MoveMe si inserisce nel programma della Settimana Europea della Mobilità 2026, che prevede numerosi appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale, alla sostenibilità e alla promozione di modalità di spostamento alternative. Le iniziative prenderanno il via giovedì 17 settembre con una visita a bordo di un bus elettrico Atm al Forte San Salvatore, con protagonisti i bambini dei Centri socioeducativi della Messina Social City, in collaborazione con la Marina Militare e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Venerdì mattina, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, si terrà il convegno dal titolo “Mobilità e sicurezza stradale. La Messina che verrà. Analisi ed azioni concrete per uno spazio urbano a misura di persona”, organizzato insieme a Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Biciclette) e all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

Nel fine settimana sono previste agevolazioni speciali per i cittadini: sabato e domenica gli autobus saranno gratuiti per tutta la giornata, così come il servizio di bike sharing, sostenuto per l’occasione da Atm. Sabato mattina, a Piazza Casa Pia, spazio all’iniziativa dedicata all’educazione stradale “La strada non è una pista”, rivolta ai bambini ma con particolare attenzione anche alle persone con disabilità e agli anziani con mobilità ridotta. Domenica sarà invece la volta della tradizionale pedalata urbana organizzata in collaborazione con Fiab.

Dal 21 settembre gli abbonamenti MoveMe: Messina punta sulla mobilità sostenibile

La giornata di lunedì 21 settembre rappresenterà quindi il momento centrale della Settimana Europea della Mobilità con l’avvio ufficiale della sottoscrizione degli abbonamenti MoveMe. Il programma si concluderà martedì 22 settembre nella sede di Atm Messina, dove saranno ospitati gli studenti del Dipartimento di Ingegneria per un workshop dedicato alla transizione energetica della flotta Atm. Un percorso che punta a rafforzare il ruolo del trasporto pubblico nella città dello Stretto, attraverso strumenti economici più accessibili, innovazione tecnologica e una mobilità sempre più attenta all’ambiente.