Messina, sulla S.P.A. 196 scatta il limite di 30 km/h tra Santa Maria del Lume e Serromaio

Dissesti sulla carreggiata e condizioni che impongono maggiore cautela: sulla S.P.A. n. 196, nel tratto Santa Maria del Lume–Serromaio, arriva il limite di 30 km/h. La decisione è della Città Metropolitana di Messina, che ha adottato l’ordinanza dopo il sopralluogo dei tecnici del Servizio “Manutenzione Stradale – Zona omogenea Nebrodi”. Gli accertamenti hanno evidenziato dissesti del piano viabile, riconducibili anche alle precipitazioni dello scorso inverno, oltre alla carenza di opere di protezione laterale in alcuni tratti. Elementi che hanno portato l’Ente ad adottare una misura precauzionale a tutela della pubblica incolumità, in attesa degli interventi programmati.

È già in fase di redazione il progetto per il ripristino dei tratti di carreggiata maggiormente ammalorati. Previsti inoltre la collocazione di barriere di sicurezza in alcuni punti e l’installazione di idonea segnaletica. Le protezioni laterali non sono obbligatorie per la tipologia della strada, ma la loro previsione nel progetto consentirà di rafforzare le condizioni di sicurezza nei punti individuati dai tecnici. L’intervento punta a superare le criticità rilevate e a migliorare le condizioni di percorribilità della S.P.A. n. 196, importante collegamento per le contrade interessate.