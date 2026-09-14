Messina sul tetto d’Italia nel calcio balilla paralimpico: Mediterranea Eventi conquista due titoli italiani

Si chiude con un bilancio straordinario per i colori messinesi il weekend appena concluso al Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo, dove la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ha riunito i migliori giocatori e le principali società italiane per tre appuntamenti di grande prestigio del calendario tricolore: il Campionato Italiano Assoluto, il Campionato Italiano a Squadre e il Campionato Nazionale Doppio DIR. In questo importante scenario nazionale, il Team Calcio Balilla di Mediterranea Eventi è stato assoluto protagonista, conquistando due titoli italiani e tre podi, confermando il proprio ruolo tra le realtà di riferimento del movimento paralimpico italiano e riportando ancora una volta il nome di Messina sul gradino più alto.

Il risultato più prestigioso è arrivato nel Campionato Italiano Assoluto, nella categoria doppio RNU, dove la coppia formata dal messinese Daniele Costantino e da Domenico Smario ha conquistato il titolo italiano al termine di una competizione che ha visto sfidarsi a Jesolo i migliori interpreti nazionali della disciplina. Una vittoria di assoluto valore per Mediterranea Eventi, che si aggiudica uno dei trofei più ambiti dell’intero calendario federale e celebra il talento di una coppia siciliana capace di imporsi ai massimi livelli del calcio balilla paralimpico italiano.

Il doppio DIR regala un altro titolo e un podio tutto messinese

Grande soddisfazione anche nel Campionato Nazionale Doppio DIR, dove Mediterranea Eventi ha conquistato altri due importanti piazzamenti sul podio. A salire sul gradino più alto è stato il messinese Luca Mercieca, in coppia con Adriano Romagnosi, atleta della ASD Paralimpica Mimí Rodolico, che ha conquistato il titolo italiano. Il terzo posto è andato invece alla coppia interamente messinese composta da Maria Cristina De Michele e Pancrazio Giacobbe, un risultato che conferma la qualità e la profondità del gruppo peloritano anche nella categoria DIR.

Un altro risultato di prestigio è arrivato nel Campionato Italiano a Squadre, dove Mediterranea Eventi ha conquistato il terzo posto grazie alle prestazioni di Francesco Vento, Daniele Costantino, Antonino Fiannacca, Domenico Smario e Christian Guizzardi. Un podio dal grande significato perché premia non soltanto il valore dei singoli atleti, ma soprattutto la forza del gruppo e la capacità del team messinese di competere ai massimi livelli anche nelle competizioni collettive.

Francesca Aragona guida il progetto tecnico di Mediterranea Eventi

A guidare e accompagnare gli atleti durante la prestigiosa trasferta di Jesolo è stata Francesca Aragona, coach di Mediterranea Eventi e anche tecnico della Nazionale Italiana FPICB femminile. La sua presenza rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del percorso tecnico intrapreso dalla società messinese e della crescita costante del progetto sportivo.

Dal weekend di Jesolo è arrivata anche un’altra importante notizia per Mediterranea Eventi e per tutta la città di Messina: Daniele Costantino e Antonino Fiannacca sono stati ufficialmente convocati nella Nazionale Italiana che parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali Paralimpici, in programma nel mese di ottobre in Germania. Per Fiannacca si tratta di un’ulteriore conferma del prestigioso percorso costruito con la FPICB, dopo la recente nomina ad Ambasciatore della Nazionale Italiana di Calcio Balilla Paralimpico.

Messina sempre più protagonista nel calcio balilla paralimpico

Jesolo certifica così la crescita di un progetto sportivo che sta portando Messina sempre più stabilmente ai vertici del calcio balilla paralimpico italiano. Gli atleti di Mediterranea Eventi continuano a conquistare risultati prestigiosi nelle principali competizioni federali, rappresentando un esempio di sport, inclusione e partecipazione. Un percorso sostenuto anche dai partner che hanno scelto di affiancare il progetto Mediterranea Calcio Balilla e condividerne i valori: AISM Sicilia, Officina Puglisi di Messina, Triptop, Decathlon e Lustru I Luna Lipari. A loro va il ringraziamento della squadra per il supporto fondamentale che permette agli atleti di affrontare le competizioni nazionali e internazionali continuando a portare in alto i colori di Mediterranea Eventi e il nome di Messina.