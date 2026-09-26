Messina, successo per MEDNIGHT: la Notte Mediterranea delle Ricercatrici porta la scienza tra i cittadini

Il Rettorato dell’Università di Messina ha ospitato la quinta edizione di MEDNIGHT – la Notte Mediterranea delle Ricercatrici, l’evento internazionale dedicato alla divulgazione scientifica, alla ricerca e al ruolo delle donne nel progresso tecnologico e culturale. La manifestazione, organizzata dalla prof.ssa Marina Trimarchi, Responsabile scientifico del progetto, ha trasformato gli spazi dell’Ateneo in un grande laboratorio aperto alla città, con cittadini di tutte le età coinvolti in esperimenti, dimostrazioni e attività interattive. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica in Europa e valorizzare il contributo delle ricercatrici nella costruzione del sapere e dell’innovazione. MEDNIGHT è stata celebrata contemporaneamente in sette città europee, attraverso attività parallele capaci di avvicinare il grande pubblico alle ricerche più avanzate realizzate dagli Atenei e dagli enti coinvolti nel progetto.

Dalle ore 18 fino alla mezzanotte, gli spazi allestiti all’interno del Rettorato sono stati animati da numerosi visitatori che hanno partecipato a un percorso fatto di scoperta, confronto e curiosità scientifica. Cittadini, studenti e appassionati hanno potuto incontrare ricercatori e ricercatrici, scambiare idee, assistere a dimostrazioni pratiche e sperimentare in prima persona le applicazioni della ricerca. All’evento hanno preso parte la Rettrice dell’Università di Messina, prof.ssa Giovanna Spatari, i Prorettori, il Direttore generale dott. Pietro Nuccio, oltre a numerosi docenti e studenti dell’Ateneo. Gli ambienti universitari si sono trasformati in un vero e proprio festival della conoscenza, con mostre, workshop e attività scientifiche pensate per coinvolgere pubblici diversi.

Dalla biodiversità marina alla tecnologia: tutti i temi della manifestazione

Le attività proposte hanno permesso ai partecipanti di esplorare numerosi ambiti della ricerca contemporanea. Tra i temi affrontati la biodiversità marina, la geofisica attraverso test e percorsi pratici, la tutela dell’ambiente, il riciclo, le energie pulite e sostenibili, il fenomeno delle microplastiche, la nutrizione, la salute, il patrimonio culturale e le tecnologie del presente e del futuro. Attraverso esperimenti dal vivo e percorsi divulgativi, MEDNIGHT ha portato la ricerca fuori dai tradizionali spazi dei laboratori, mostrando come la scienza possa diventare uno strumento concreto per comprendere e affrontare le grandi sfide della società contemporanea. Un’occasione per creare un dialogo diretto tra il mondo accademico e la comunità.

Trimarchi: “Portare la scienza fuori dalle mura dei laboratori”

La prof.ssa Marina Trimarchi ha spiegato il significato profondo della manifestazione, sottolineando il doppio obiettivo di MEDNIGHT: raccontare la ricerca legata al Mediterraneo e valorizzare il ruolo delle donne nella comunità scientifica. “MEDNIGHT è un progetto dedicato al Mediterraneo, ospitato per la quinta volta dal nostro Ateneo. Il nome completo è ‘MEDNIGHT – la Notte Mediterranea delle Ricercatrici’ perché, oltre a valorizzare la scienza e le sue risposte ai problemi del Mediterraneo, la manifestazione vuole anche porre l’accento sulla figura della donna nella ricerca scientifica.”

La responsabile scientifica del progetto ha evidenziato anche il valore simbolico della scelta del termine “Ricercatrici”, come elemento di attenzione verso il contributo femminile alla scienza e alla ricerca. “Declinando il nome al femminile vogliamo superare quello che, secondo noi, è un bias nei confronti del ruolo della donna nella scienza, sottolineando il grande valore espresso nel tempo dalle ricercatrici”.

Il ruolo delle ricercatrici nella costruzione del futuro

La quinta edizione di MEDNIGHT ha visto la partecipazione di numerose ricercatrici e ricercatori che hanno aderito con attività e progetti dedicati alla divulgazione. Un coinvolgimento che, secondo gli organizzatori, conferma la capacità dell’iniziativa di creare un ponte tra università e società, rendendo accessibili temi complessi attraverso linguaggi semplici e coinvolgenti. “Tantissime di loro, insieme ai colleghi uomini, hanno aderito anche quest’anno, come nelle passate edizioni, con svariate attività che ci aiutano a portare la scienza fuori dalle mura dei laboratori”, ha concluso la prof.ssa Trimarchi, ribadendo lo spirito di una manifestazione che punta a rendere la ricerca sempre più vicina ai cittadini.