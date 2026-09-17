Messina, sub della Marina militare disperso nello Stretto: scattano le ricerche senza sosta | NOME

Risulta disperso dopo un’immersione Antonio Ridolfi, 49 anni, originario di Giulianova (Teramo), sub professionista della Marina militare. L’uomo, che in questo periodo dell’anno è solito trascorrere alcuni giorni a Messina, non ha fatto rientro dopo un’immersione e ieri sono scattate le ricerche della Guardia costiera, proseguite tutta la notte e tutt’ora in corso come scrive la Gazzetta del Sud. Le motovedette stanno perlustrando le acque dello Stretto nel tentativo di individuare il sub anche con l’ausilio di elicotteri. In mattinata in azione anche un’unità della guardia di finanza.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

Dalle prime ore di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati in una ricerca, congiunta con la Capitaneria di Porto, di una persona scomparsa durante una immersione in mare, questa notte, nelle acque antistanti la zona di Torre faro. A supporto della squadra di soccorso, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero VF per un sorvolo e di una squadra del nucleo sommozzatori VF. Seguiranno aggiornamenti.