Messina Street Food Fest torna in piazza Cairoli: ad ottobre l’8ª edizione tra gusto e spettacolo

Torna il Messina Street Food Fest. Dal 15 al 18 ottobre piazza Cairoli ospiterà l’ottava edizione della manifestazione promossa ed organizzata da Eventivamente in partnership con il Comune di Messina. “La città dello Stretto torna ad essere meta finale di un viaggio tra sapori e tradizioni che unirà più regioni italiane, all’insegna delle eccellenze enogastronomiche e dello spettacolo. Novità assoluta di quest’anno sarà la prima casetta del gusto “stellata” che proporrà una specialità firmata da un rinomato chef. Confermati anche i tanto attesi show cooking, dove grandi chef e maestri gelatieri si alterneranno davanti a fornelli e banconi. La tendostruttura, che sarà allestita per l’occasione, vedrà sotto i riflettori anche altri prodotti tipici all’insegna di una “contaminazione del gusto” con un’altra regione italiana che ha sposato il progetto. Ma in programma ci sono anche tante altre sorprese, a partire da una serie di eventi che quest’anno coinvolgeranno direttamente il pubblico”, c’è scritto in una nota.

“Tutti a lavoro quindi per ripartire con un evento che ogni autunno porta il meglio del cibo di strada ma anche tanta allegria e condivisione coinvolgendo una città intera. Obiettivo raggiunto anche lo scorso aprile a Reggio Calabria con la seconda edizione dello Street Food Festival che ha visto trionfare il pitone fritto di Portella, simbolo di uno Stretto sempre più unito all’insegna del gusto. E c’è grande attesa anche per scoprire quale sarà la specialità più gradita dai messinesi quest’anno. La scorsa manifestazione ha trionfato la pizza fritta di Basilicò, a prevalere nella classifica dei dolci, dopo un testa a testa appassionante con le sfogliatelle napoletane, è stato invece il cannolo di Piana degli Albanesi dell’Artigiano del cannolo”, conclude la nota.