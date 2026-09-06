Messina, stop al depuratore di Mili per un guasto strutturale: tecnici al lavoro per il ripristino

Un guasto al depuratore di Mili, nella zona di contrada Barone a Messina, ha determinato nella notte il temporaneo fermo di una parte dell’impianto. A comunicarlo è AMAM, la società che gestisce il servizio idrico e fognario cittadino, spiegando che il problema ha interessato la vasca di chiarificazione della struttura. La rottura ha richiesto un immediato intervento tecnico per individuare la causa del malfunzionamento e avviare le operazioni necessarie al ripristino del servizio. Le squadre aziendali e le ditte specializzate sono state mobilitate già nelle prime ore successive alla segnalazione, con l’obiettivo di riportare l’impianto alla piena funzionalità nel più breve tempo possibile.

Possibili fenomeni di torbidità negli scarichi a mare

Lo stop temporaneo del chiarificatore potrebbe comportare alcuni effetti sul funzionamento ordinario dell’impianto. In particolare, AMAM ha comunicato la possibilità che si verifichino fenomeni di torbidità nelle acque in uscita dal depuratore, con una conseguente riduzione della limpidezza dello scarico diretto verso il mare. L’azienda ha comunque specificato che si tratta di una situazione legata al temporaneo malfunzionamento della vasca e che sono già in corso tutte le attività necessarie per il ripristino. Per garantire il corretto monitoraggio della situazione, sono state inviate le comunicazioni previste alle autorità competenti e agli enti di controllo territoriali. Tra i soggetti informati figurano la Capitaneria di Porto di Messina e ARPA Sicilia, che sono stati messi al corrente dell’accaduto secondo le procedure previste.

Tecnici al lavoro per riattivare l’impianto già nella giornata di oggi

Le operazioni di riparazione del depuratore di Mili stanno procedendo a pieno regime. L’obiettivo indicato da AMAM è quello di completare gli interventi e consentire la riattivazione della vasca di chiarificazione già nel corso della giornata. La società ha assicurato un monitoraggio costante dell’impianto, seguendo l’evoluzione della situazione e verificando l’efficacia delle operazioni messe in campo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine dei lavori, una volta completate le verifiche tecniche e ripristinata la normale funzionalità della struttura.