Messina si prepara al Festival degli Aquiloni: a Santa Margherita la preview con centinaia di colori nel cielo

Il cielo di Messina si prepara a trasformarsi in una grande tavolozza di colori. Domenica 27 settembre il lungomare di Santa Margherita ospiterà la preview del Festival degli Aquiloni, l’evento che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dalla città e che dal 2 al 4 ottobre tornerà nella sua cornice principale di Capo Peloro. A presentare l’iniziativa è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha annunciato l’arrivo della giornata dedicata agli aquiloni attraverso un messaggio rivolto alla cittadinanza, sottolineando il valore dell’appuntamento come momento di aggregazione e valorizzazione del territorio. “Il cielo di Santa Margherita si prepara a riempirsi di colori. Domenica 27 settembre arriva la preview del Festival degli Aquiloni, l’appuntamento che ormai è diventato una tradizione attesa da tutta la città e che dal 2 al 4 ottobre tornerà a Capo Peloro”, sottolinea Basile.

Santa Margherita apre il Festival degli Aquiloni con una giornata per famiglie e bambini

La prima tappa del Festival degli Aquiloni 2026 sarà dunque affidata alla preview di Santa Margherita, un momento pensato per anticipare l’atmosfera della manifestazione e coinvolgere cittadini e visitatori già prima del grande appuntamento di Capo Peloro. Sul lungomare saranno protagonisti centinaia di aquiloni, pronti a colorare il cielo dello Stretto grazie alla presenza di appassionati e partecipanti. L’iniziativa è stata progettata come una giornata aperta a tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. “Sul lungomare di Santa Margherita saranno centinaia gli aquiloni a prendere il volo, in una giornata pensata per grandi e piccoli, tra laboratori didattici e attività per stare insieme e vivere fin da subito l’atmosfera del Festival”, aggiunge Basile. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza che unisca spettacolo, creatività e partecipazione, trasformando il litorale messinese in uno spazio di incontro e condivisione.

Il Festival degli Aquiloni torna a Capo Peloro dal 2 al 4 ottobre

Dopo l’anteprima di Santa Margherita, il cuore della manifestazione si sposterà a Capo Peloro, luogo simbolo del rapporto tra Messina, il mare e il vento dello Stretto. Dal 2 al 4 ottobre il festival tornerà a regalare ai visitatori uno scenario caratterizzato da grandi aquiloni artistici, installazioni colorate e momenti dedicati alla scoperta di una tradizione capace di coinvolgere persone di tutte le generazioni. L’evento negli anni è diventato un appuntamento riconosciuto per la capacità di valorizzare il territorio attraverso una formula semplice ma suggestiva: il cielo come spazio di incontro, il vento come elemento naturale da vivere e il litorale come luogo di socialità. “Un’anteprima per assaporare quella magia che, anno dopo anno, porta colore e allegria sui nostri litorali e che trasforma il vento dello Stretto in un’occasione per ritrovarsi e stare insieme”, puntualizza Basile.