Messina, si insediano i nuovi CdA delle partecipate comunali: ecco i vertici delle aziende speciali | FOTO

Nuovi assetti al vertice delle partecipate del Comune di Messina. Il sindaco Federico Basile ha annunciato l’insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione delle aziende speciali comunali, al termine dell’assemblea dei soci riunita nel pomeriggio. Un passaggio considerato strategico per la gestione dei principali servizi pubblici cittadini, dalle risorse idriche al trasporto, dalla gestione dei rifiuti ai servizi sociali, fino alla valorizzazione del patrimonio comunale. Con il rinnovo dei vertici di AMAM, ARISMÈ, ATM, Messinaservizi Bene Comune, Messina Social City e Patrimonio Messina, l’amministrazione comunale completa quindi il nuovo quadro organizzativo delle società partecipate.

Basile: “le partecipate sono una parte importante della macchina amministrativa”

A comunicare il nuovo assetto è stato direttamente il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato il ruolo centrale delle aziende partecipate nella gestione quotidiana della città. “Questo pomeriggio abbiamo riunito l’Assemblea dei soci delle partecipate e si sono insediati i nuovi CdA delle Aziende speciali del Comune di Messina”. Il primo cittadino ha poi evidenziato la funzione strategica di queste realtà per garantire servizi e attività a diretto contatto con i cittadini. “Le nostre partecipate sono una parte importante della macchina amministrativa e della capacità del Comune di realizzare la propria attività di prossimità per i cittadini. A tutti noi buon lavoro”.

AMAM, Saglimbeni presidente: nominato il nuovo Consiglio di amministrazione

Per AMAM, la società che gestisce il servizio idrico integrato del Comune di Messina, il nuovo presidente sarà Salvatore Saglimbeni. A completare il Consiglio di amministrazione saranno Maria Fernanda Gervasi e Giovanni Donato, chiamati a guidare una delle partecipate più rilevanti per i servizi essenziali della città. Il nuovo assetto arriva in una fase nella quale la gestione delle risorse idriche rappresenta uno dei temi prioritari per l’amministrazione e per i cittadini.

ARISMÈ, Massimo Rizzo alla guida dell’azienda speciale

Per ARISMÈ è stato indicato come presidente Massimo Rizzo. Nel nuovo Consiglio di amministrazione entreranno anche Giovanna Sciuto e Domenico Quartarone. L’azienda speciale rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il Comune porta avanti attività e servizi collegati alla gestione del patrimonio e alle esigenze del territorio.

ATM, Chiara Sterrantino presidente della società dei trasporti

Cambio ai vertici anche per ATM Messina, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Il nuovo presidente è Chiara Sterrantino, affiancata nel Consiglio di amministrazione da Claudia Brudetto e Salvatore Mangano. Il nuovo CdA sarà chiamato a proseguire il percorso di sviluppo del servizio di mobilità cittadina, elemento centrale nelle politiche urbane del Comune di Messina.

Messinaservizi Bene Comune, Vincenzo Ciraolo nominato presidente

Per Messinaservizi Bene Comune, la società che si occupa della gestione dei servizi ambientali e della raccolta dei rifiuti, il presidente designato è Vincenzo Ciraolo. Con lui entreranno nel Consiglio di amministrazione Giovanna Crifò e Giovanni Scopelliti. La società rappresenta uno dei settori più delicati per la qualità della vita urbana, con particolare attenzione alla gestione del ciclo dei rifiuti e al decoro cittadino.

Messina Social City, Francesco Giorgio alla guida dell’azienda dei servizi sociali

Nuovo vertice anche per Messina Social City, l’azienda speciale impegnata nella gestione dei servizi sociali comunali. Il presidente sarà Francesco Giorgio, mentre i componenti del CdA saranno Francesca Guadagna e Andrea Ipsaro Passione. La società ha un ruolo centrale nelle politiche di welfare cittadino, occupandosi di interventi rivolti alle fasce più fragili della popolazione e dei servizi di prossimità.

Patrimonio Messina, Francesco Romano presidente

Infine, per Patrimonio Messina il nuovo presidente sarà Francesco Romano. Il Consiglio di amministrazione sarà completato da Claudia Lo Cascio e Vincenzo Calabrò. Anche questa realtà rientra nel sistema delle aziende partecipate attraverso cui il Comune punta a valorizzare e gestire le proprie risorse patrimoniali.

Il nuovo corso delle partecipate comunali di Messina

Con l’insediamento dei nuovi CdA delle partecipate, il Comune di Messina avvia una nuova fase organizzativa per le aziende strategiche della città. Le nomine riguardano settori fondamentali per i cittadini, come acqua, trasporti, rifiuti, servizi sociali e patrimonio, ambiti nei quali le partecipate rappresentano un collegamento diretto tra amministrazione e territorio. L’obiettivo indicato dal sindaco Basile è quello di rafforzare la capacità operativa della macchina comunale attraverso strutture in grado di garantire servizi sempre più vicini alle esigenze della comunità messinese.