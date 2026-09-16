Messina si ferma per l’ultimo saluto alle vittime di Pistunina: al Duomo i funerali della tragedia di via La Pira

Messina si stringe nel dolore e si ferma per l’ultimo saluto alle vittime del crollo della palazzina di via La Pira a Pistunina, una tragedia che il 30 luglio ha sconvolto l’intera città e tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera durante i giorni drammatici delle ricerche tra le macerie. Oggi alle 10.30, nella Cattedrale del Duomo di Messina, si svolgeranno i funerali di Carmelo Leone, delle sorelle Rosa e Sara Leone e di Santino Magazzù, marito di Rosa. Sarà il momento dell’ultimo abbraccio della comunità messinese a quattro persone strappate alla vita dal crollo improvviso della palazzina nella zona sud della città. Una cerimonia carica di dolore e commozione, nella quale Messina si ritroverà unita per accompagnare per l’ultima volta le vittime di una delle tragedie più drammatiche vissute negli ultimi anni.

Il crollo di via La Pira e quei giorni interminabili tra le macerie

La tragedia di Pistunina ha segnato profondamente la memoria collettiva della città. Dal momento del crollo, avvenuto il 30 luglio, i riflettori sono rimasti puntati su quella palazzina sventrata, con le squadre dei vigili del fuoco impegnate senza sosta nelle operazioni di ricerca. Per giorni uomini e mezzi hanno lavorato tra le macerie in condizioni difficilissime, scavando centimetro dopo centimetro nel tentativo disperato di trovare ancora persone vive e restituire speranza alle famiglie coinvolte. Quelle immagini degli operatori del soccorso impegnati senza fermarsi hanno fatto il giro d’Italia, con l’intero Paese che ha seguito con apprensione l’evolversi della situazione. Una corsa contro il tempo che purtroppo non ha avuto l’esito sperato per quattro delle persone coinvolte, lasciando un vuoto enorme nei familiari e nella comunità messinese.

L’ultimo saluto a Carmelo, Rosa, Sara e Santino

Nel Duomo di Messina saranno celebrati oggi i funerali di Carmelo Leone, delle sorelle Rosa e Sara Leone e di Santino Magazzù, il marito di Rosa. Quattro vite accomunate da un destino tragico, quattro persone che la città oggi ricorderà con una cerimonia solenne e partecipata. La famiglia Leone e quella di Santino Magazzù hanno vissuto settimane di attesa e dolore, prima della conferma della drammatica conclusione delle ricerche. Oggi il momento del commiato rappresenterà anche l’occasione per raccogliere il dolore privato in un abbraccio collettivo. Messina accompagnerà le vittime con la preghiera e con la vicinanza a chi, da quel giorno, porta il peso di una perdita impossibile da colmare.

Resta ancora il dolore di una famiglia in attesa di risposte

Accanto al dolore per le quattro vittime ritrovate resta però ancora una ferita aperta. Tra le persone coinvolte nel crollo risulta infatti ancora disperso Lahiru Warnakulasuriya, collaboratore domestico di origine cingalese. La sua famiglia continua ad attendere risposte, sospesa in una situazione di incertezza e sofferenza. Una condizione resa ancora più difficile dal passare del tempo e dalla mancanza di una conclusione definitiva. La tragedia di via La Pira a Pistunina lascia dunque ancora una domanda senza risposta e un’attesa che continua ad accompagnare il dolore di chi spera di poter avere finalmente notizie.

Messina unita nel ricordo delle vittime di Pistunina

Il funerale di oggi non sarà soltanto un momento religioso, ma anche un passaggio simbolico per un’intera città che ha seguito con partecipazione ogni fase della tragedia. Dal primo momento del crollo fino alle operazioni di soccorso, Messina ha dimostrato vicinanza alle famiglie coinvolte e agli uomini dei soccorsi impegnati nelle ricerche. Nel giorno dell’ultimo saluto a Carmelo Leone, Rosa e Sara Leone e Santino Magazzù, il pensiero della comunità resta rivolto anche a chi ancora attende risposte. Una tragedia che ha lasciato un segno profondo e che oggi trova nel Duomo di Messina il luogo del raccoglimento, della preghiera e della memoria.