Messina, si conclude oggi “Esoteric’Arte”: appuntamento presso l’auditorium di Santa Maria Alemanna

Appuntamento conclusivo oggi alle ore 21.00 a Messina, presso l’auditorium di Santa Maria Alemanna, con il quarto spettacolo di Esoteric’Arte, dal titolo “V’è un pensare che non è stato pensato” dedicato a Massimo Scaligero, con il monologo di Elio Crifò e la lectio di Beniamino Melasecchi, studioso di antroposofia e curatore delle opere di Scaligero. “Nessuno può elevarsi così in alto né scendere così in basso come l’uomo” il pensiero secondo Massimo Scaligero. Evento con ingresso libero, a cura della “Fondazione Messina per la Cultura”.