Messina si colora con gli aquiloni: domani la preview a Santa Margherita, poi il grande Festival a Capo Peloro

È ormai vicina l’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro, co-organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro e dal Comune di Messina. In vista della tre giorni in programma ai primi di ottobre, domenica 27 settembre, a partire dalle ore 10, si terrà la tradizionale preview sul lungomare di Santa Margherita. Come ogni anno, protagonisti saranno i più piccoli, con aquiloni didattici, laboratori creativi e il volo degli aquiloni statici, per una mattinata all’insegna della fantasia, della creatività e della condivisione. L’iniziativa è voluta e condivisa dal sindaco Federico Basile, dalla Pro Loco Capo Peloro e dalla Pro Loco Messina Sud e da tutta l’Amministrazione comunale, ed è realizzata in sinergia con l’Assessorato ai Grandi Eventi, retto dall’assessore Massimo Finocchiaro, con il supporto dei partner della manifestazione che saranno presenti il 27 settembre per questa colorata e attesa anteprima.

“Il Festival Internazionale degli Aquiloni torna a Messina e, ancora una volta, la sua anteprima parte dalla zona sud della città – dichiara il sindaco Basile –. La preview di Santa Margherita è ormai un appuntamento atteso, capace di coinvolgere famiglie e bambini e di portare sul territorio i colori e l’energia del Festival. È anche un modo per unire idealmente la città, da Nord a Sud, attraverso il filo degli aquiloni”.

L’appuntamento sul litorale di Santa Margherita rappresenta il tradizionale appuntamento prefestivaliero

L’appuntamento sul litorale di Santa Margherita rappresenta, da diversi anni, il tradizionale appuntamento prefestivaliero che anticipa e accompagna il Festival Internazionale degli Aquiloni, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre a Capo Peloro. Un percorso che, attraverso l’aquilone, mette in collegamento idealmente le due zone periferiche della città, trasformando l’evento in un momento di festa e partecipazione. Il programma dell’ottava edizione del Festival sarà presentato ufficialmente mercoledì 30 settembre, nel corso della conferenza stampa ,che si terrà alle ore 10.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle Pro Loco, dei partner della manifestazione e del main sponsor.

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, l’appuntamento si sposterà quindi a Capo Peloro, dove tre giornate di eventi, attività, laboratori e voli di aquiloni animeranno uno degli scenari più suggestivi della città, per un appuntamento che coniuga creatività, partecipazione, inclusione e valorizzazione del territorio.