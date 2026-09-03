Messina Risk Sis.Ma. 2026, torna la 15ª edizione: la città si prepara alle emergenze con focus su terremoti e maremoti

Messina torna protagonista della prevenzione e della sicurezza del territorio con la XV edizione di Messina Risk Sis.Ma., l’appuntamento dedicato alla Protezione Civile, alla conoscenza dei rischi e alla capacità di risposta della comunità davanti a possibili scenari emergenziali. L’iniziativa si svolgerà dal 12 al 17 ottobre, in concomitanza con la Settimana Nazionale della Protezione Civile, e vedrà la città impegnata in un articolato programma di attività finalizzate a testare e rafforzare il sistema di gestione delle emergenze. Al centro dell’edizione di quest’anno ci saranno ancora una volta il rischio sismico e il rischio maremoto, due scenari particolarmente rilevanti per un territorio come quello messinese, storicamente esposto a fenomeni naturali di grande impatto.

Messina Risk Sis.Ma., incontro preparatorio per definire strategie e interventi

In vista dell’appuntamento di ottobre si è svolto un incontro di preparazione al quale hanno partecipato esperti e rappresentanti delle strutture coinvolte nella macchina della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti Daniele Ingemi, esperto meteo, Sebastiano Giovanni Monaco, esperto di dissesto idrogeologico, Antonio Rizzo, esperto per le attività di Protezione Civile, Simona Malerba, coordinatrice dei presidi territoriali dei geologi, e il presidente del Consiglio comunale di Messina Massimiliano Minutoli. Il confronto ha avuto l’obiettivo di definire gli aspetti organizzativi della manifestazione e preparare le attività previste durante la settimana dedicata alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.

L’esercitazione sul rischio terremoto e maremoto coinvolgerà istituzioni, scuole e volontariato

La XV edizione di Messina Risk Sis.Ma. sarà un momento operativo importante per verificare la capacità del territorio di affrontare un’emergenza complessa che potrebbe coinvolgere l’intera popolazione. Lo scenario scelto sarà quello del rischio sismico e maremoto, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle strutture operative, delle scuole, delle strutture sanitarie, del volontariato e di tutti gli enti che fanno parte del sistema di risposta alle emergenze. L’obiettivo non sarà soltanto quello di simulare un evento calamitoso, ma anche quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini e migliorare il coordinamento tra i diversi soggetti chiamati a intervenire in caso di necessità.

Federico Basile: “Conoscere i rischi e sapere come comportarsi può fare la differenza”

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato il valore della manifestazione e il percorso portato avanti negli ultimi anni dalla città sul fronte della prevenzione del rischio e della partecipazione della comunità. “In questi anni abbiamo costruito e rafforzato un modello di Protezione Civile sempre più orientato alla prevenzione e alla partecipazione, coinvolgendo istituzioni, operatori, scuole, volontari e cittadini. Perché conoscere i rischi e sapere come comportarsi può fare la differenza nel momento dell’emergenza”, ha dichiarato il primo cittadino.

La prevenzione come strumento fondamentale per la sicurezza della comunità

Secondo il sindaco Basile, il lavoro svolto attraverso iniziative come Messina Risk Sis.Ma. rappresenta un elemento fondamentale per costruire una comunità più preparata e consapevole. “La sicurezza di una comunità si costruisce prima dell’emergenza, attraverso prevenzione, preparazione, coordinamento e consapevolezza”, ha affermato il sindaco di Messina. La manifestazione punta quindi a consolidare un modello di Protezione Civile partecipata, nel quale cittadini, istituzioni e operatori siano pronti a collaborare in modo efficace davanti a situazioni di crisi. La XV edizione di Messina Risk Sis.Ma. si conferma così un appuntamento strategico per il territorio, dedicato alla conoscenza dei pericoli, alla prevenzione e alla capacità di affrontare con maggiore preparazione gli eventi emergenziali.