Messina, riprendono i lavori di riqualificazione dell’area verde di Tremestieri | FOTO

Prosegue il percorso di riqualificazione dell’area verde di Tremestieri, lo spazio pubblico situato accanto al parcheggio della Metroferrovia che nei prossimi giorni sarà interessato da nuove attività di recupero e allestimento. L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre alle ore 9.30, quando riprenderanno gli interventi promossi dall’associazione Puli-AMO Messina nell’ambito del progetto S.P.R. – Spazio Pubblico Resiliente.

La giornata rappresenterà un nuovo passo nel processo di rigenerazione dell’area, nato attraverso un percorso di ascolto e partecipazione della comunità locale. Cittadini e realtà del territorio hanno infatti contribuito alla definizione degli interventi, con il coinvolgimento di associazioni e gruppi come il Comitato Ex Sanderson, la Proloco Messina Sud e gli Scout Agesci 14, protagonisti di un percorso condiviso per restituire alla città uno spazio verde più accogliente e funzionale.

Nuovi interventi per panchine, vialetti e ringhiera perimetrale

Nel corso della giornata saranno avviate diverse attività di sistemazione e valorizzazione dell’area. Tra gli interventi previsti figurano la riqualificazione delle otto panchine già fornite dal Comune di Messina, la realizzazione dei vialetti interni e la prosecuzione dei lavori per completare la ringhiera perimetrale. Si tratta di opere che puntano a migliorare la fruibilità dello spazio e a trasformarlo in un luogo di incontro e socialità per residenti e cittadini. Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra amministrazione, associazioni e comunità locale, con l’obiettivo di recuperare un’area pubblica attraverso interventi concreti e una gestione partecipata. L’area verde di Tremestieri, individuata proprio grazie al confronto con il territorio, continua così il proprio percorso di trasformazione dopo le prime attività già realizzate nei mesi scorsi.

La ripresa dei lavori arriva dopo gli interventi straordinari di pulizia e scerbatura effettuati nei giorni scorsi da MessinaServizi Bene Comune, con il supporto dell’assessora al decoro urbano Liana Cannata. Le operazioni hanno consentito di restituire maggiore ordine e sicurezza all’area, creando le condizioni necessarie per avviare le successive fasi di riqualificazione e allestimento.

Gli interventi di manutenzione hanno rappresentato un passaggio fondamentale per consentire ai volontari e ai cittadini coinvolti nel progetto di proseguire il lavoro di recupero dello spazio. La sinergia tra istituzioni, associazioni e residenti punta a consolidare un modello di cura condivisa degli spazi pubblici, valorizzando il ruolo attivo della comunità nella trasformazione del territorio.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini

La giornata di domenica 27 settembre sarà aperta a chiunque voglia partecipare alle attività di riqualificazione dell’area verde di Tremestieri. Non sarà necessario essere iscritti a Puli-AMO Messina né effettuare alcuna prenotazione: sarà sufficiente presentarsi direttamente presso lo spazio interessato dai lavori a partire dalle ore 9.30.

L’iniziativa vuole coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, offrendo l’opportunità di contribuire concretamente alla rinascita di un luogo pubblico del quartiere. La riqualificazione dell’area verde di Tremestieri continua dunque attraverso un percorso collettivo che mette insieme volontariato, partecipazione e attenzione al decoro urbano.