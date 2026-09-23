Messina, riparata la condotta idrica danneggiata in via Santa Marta: acqua verso il ritorno alla normalità

Si avvicina alla conclusione l’emergenza legata ai disservizi idrici a Messina causati dal danneggiamento di una condotta in via Santa Marta. Gli interventi di riparazione eseguiti da AMAM si sono infatti conclusi in anticipo rispetto alle previsioni iniziali e la distribuzione dell’acqua potrà progressivamente tornare alla normalità già dalla tarda serata di oggi. Il guasto era stato provocato da una ditta impegnata in lavori sulla rete elettrica per conto di e-Distribuzione S.p.A., che aveva danneggiato la condotta idrica determinando le conseguenti difficoltà nell’erogazione del servizio in alcune zone della città.

Riparata la condotta danneggiata: conclusi gli interventi tecnici di AMAM

L’azienda AMAM Messina, che gestisce il servizio idrico cittadino, ha comunicato la conclusione delle attività di riparazione della tubazione interessata dal guasto. Gli interventi, particolarmente delicati per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della rete, sono terminati prima rispetto alla tempistica inizialmente ipotizzata. “Si sono da poco conclusi, in anticipo sulla previsione, gli interventi di riparazione della condotta idrica danneggiata in via S. Marta da una ditta impegnata in lavori sulla rete elettrica per conto di e-Distribuzione s.p.a.”, ha comunicato AMAM. La conclusione dei lavori rappresenta il passaggio fondamentale per consentire il riavvio del normale funzionamento della rete idrica cittadina.

Ora le verifiche sulla rete prima della completa riattivazione

Nonostante la riparazione della condotta sia stata completata, il servizio non tornerà immediatamente alla piena operatività. Prima della rimessa in esercizio definitiva sono infatti necessarie alcune attività tecniche di controllo. Sono attualmente in corso le verifiche tecniche, oltre alle operazioni di pulizia e disinfezione delle condotte, passaggi indispensabili per garantire il corretto funzionamento dell’impianto e la qualità dell’acqua distribuita agli utenti. AMAM ha spiegato che queste attività sono propedeutiche alla completa riattivazione della rete e al ritorno alla regolare erogazione.

Distribuzione idrica verso la normalità già dalla tarda serata

Sulla base dell’andamento delle operazioni in corso, l’azienda prevede un progressivo ripristino del servizio già nelle prossime ore. “Sulla base dell’attuale andamento delle operazioni, si prevede il progressivo ritorno alla piena normalità della distribuzione idrica già a partire dalla tarda serata di oggi”, ha fatto sapere AMAM. Il ritorno alla normalità sarà quindi graduale, in relazione ai tempi tecnici necessari per completare le verifiche e consentire alla rete di tornare pienamente operativa.

Resta attivo il servizio di pronto intervento AMAM

Durante la fase di transizione resta comunque operativo il servizio di Pronto intervento AMAM, dedicato alle esigenze degli utenti che dovessero ancora riscontrare problemi legati all’approvvigionamento idrico. Il servizio è raggiungibile al numero 090.3687711 e consente anche di richiedere eventuali interventi sostitutivi attraverso l’invio di autobotti. “Resta sempre attivo il servizio di Pronto intervento AMAM, raggiungibile al recapito 090.3687711, per ogni esigenza da parte dell’utenza e per poter richiedere l’eventuale approvvigionamento idrico sostitutivo mediante invio di autobotti”, ha precisato l’azienda.